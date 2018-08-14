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Капитан "Шахтера" может перейти в итальянский клуб: подробности

78 Читати новину українською
Тайсон может перейти в "Рому"
Тайсон может перейти в "Рому"

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон в ближайшие дни может перейти в итальянскую "Рому".

30-летний футболист уже проводит переговоры с представителями команды. Эту информацию подтвердил представитель капитана "Шахтера" Диего Дорнелль.

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"Итальянский бизнесмен обратился ко мне, чтобы узнать об условиях трансфера Тайсона. Да, вероятность осуществления перехода действительно есть", – прокомментировал он.

Римские "волки" уже провели несколько этапов переговоров с окружением Тайсона и его агентом. Вскоре футболист может присоединиться к "Роме", пока никаких препятствий для трансфера между клубами нет.

Отметим, что трансферная стоимость Тайсона находится на уровне 15 млн евро, а сам футболист хочет покинуть "Шахтер".

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Теги: Новости спорта Футбол Шахтер
Источник: 24 Канал
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