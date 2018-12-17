Капитан "Шахтера" рассказал, почему не может вернуться в Бразилию

Бразильский хавбек "Шахтера" Тайсон, который сейчас находится на родине, рассказал о шансах вернуться в чемпионат Бразилии.

Отметим, что известный в Бразилии игрок Андрес Д'Алессандро, который ранее выступал с Тайсоном за "Интернасьонал", сейчас пытается переманить игрока "Шахтера" обратно в клуб.

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Всегда, когда я приезжаю домой – в Бразилию, все начинают говорить о возможном моем возвращении. Иногда мне кажется, что я виноват в чем то, через что это не происходит, но моему клубу – "Шахтеру" очень сложно отпустить меня,

– отметил Тайсон.

Контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до июля 2021 года. В текущем сезоне Тайсон сыграл за "Шахтер" в 20-ти матчах, забил четыре мяча и отдал девять результативных передач.

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