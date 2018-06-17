Капитан "Шахтера" Срна согласился перейти в итальянский "Кальяри"
Легенда донецкого Шахтера Дарио Срна таки решился на переезд, ведь согласился подписать контракт с аутсайдером итальянской серии А "Кальяри".
Хорват уже согласовал детали контракта, осталось только пройти медосмотр.
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30 июня у Дарио завершится соглашение с "Шахтером" и 36-летний футболист сможет присоединиться к "Кальяри" в статусе свободного агента. За горняков Срна выступал с 2003 года, 9 раз выигрывал чемпионат Украины, 7 раз Кубок страны и один раз Кубок УЕФА.
На поле Дарио правда не выходил с сентября прошлого года из-за нарушения допинговых правил. Его дисквалификация заканчивается 22 августа.
Источник: 24 Канал
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