Капитан "Шахтёра" планирует покинуть клуб

Футбольный клуб "Шахтёр" может потерять капитана. Лидер горняков и игрок сборной Бразилии Тайсон хочет вернуться на родину.

Футбольный клуб Шахтёр может потерять капитана. Лидер горняков и игрок сборной Бразилии Тайсон хочет вернуться на родину.

Читайте также: Что не так с решением КДК допустить игрока "Шахтера" Исмаили к матчу с "Динамо"

В частности, в услугах игрока чемпиона Украины заинтересованы местные команды "Сан-Паулу" и "Интернасьональ". Сменить команду бразилец может еще до закрытия трансферного окна. Заменить же Тайсона в "Шахтёре" может Рожер Гедес из "Палмейрас".

Именно к этому хавбеку медиа приписывают активный интерес донецкого клуба. Сейчас же Тайсон только вернулся из отпуска после Мундиаля и за "Шахтёр" еще не играл.

Напомним, "Шахтёр" и "Динамо" сыграли в матче за Суперкубок Украины. Все в матче решил единственный гол, забитый в первом тайме. А матч закончился удалениями.