Капитана украинского судна, которое Россия задержала у берегов Крыма, взяли под стражу

Капитану украинского рыболовного судна "ЯМК-0041", задержанного российскими пограничниками в начале мая в Черном море у берегов Крыма, может грозить до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ РФ в Крыму.

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Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В случае доказательства вины Новицкому грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Сейчас задержанный находится в изоляторе временного содержания,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в отношении капитана судна возбуждено дело по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне РФ.

Напомним, в пятницу, 4 мая, в акватории Черного моря к западу от мыса Тарханкут в оккупированном Крыму российские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041" (порт приписки – Очаков) якобы за незаконный промысел камбалы-калкана. Экипаж судна в количестве 5 украинцев доставлен на оккупированный полуостров. В Государственной пограничной службе Украины обвинили капитана украинского рыболовецкого судна, в том, что корабль задержала ФСБ России. Там пояснили, что он не имел разрешения заплывать так далеко.



