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Капсулу Hyperloop впервые показали изнутри: футуристические снимки

434 Читати новину українською
Пассажирскую капсулу Hyperloop впервые показали изнутри
Пассажирскую капсулу Hyperloop впервые показали изнутри / lviv1256.com

В Дубае представили прототип капсулы Hyperloop, которая является элементом высокоскоростной транспортной системы, разработанной Илоном Маском.

Компания Virgin Hyperloop One продолжает заниматься воплощением в жизнь высокоскоростной транспортной капсульной системы. Поэтому в рамках Недели инноваций ОАЭ в Дубае впервые продемострировали, как будет выглядеть пассажирская капсула Hyperloop изнутри.

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Посетители выставки могли посидеть в пассажирских сидениях и насладиться интерьером инновационной разработки известного инженера Илона Маска.

Капсула Hyperloop внутри более похожа на бизнес-класс самолета, чем на салон в транспорте общественного значения. Компания планирует разработать различные типы капсул, которые подойдут для отдыха, работы или встреч.

Первый в мире маршрут Hyperloop будет проложен между Дубаем и Абу-Даби, длина пути составит 139 километров, которые можно будет преодолеть всего за 12 минут.

Пасажирську капсулу Hyperloop вперше показали зсередини
Пассажирскую капсулу Hyperloop впервые показали изнутри

Пасажирську капсулу Hyperloop вперше показали зсередини
Пассажирскую капсулу Hyperloop впервые показали изнутри

Капсула Hyperloop зсередини
Капсула Hyperloop изнутри

Капсула Hyperloop зсередини
Капсула Hyperloop изнутри

Капсула Hyperloop зсередини
Капсула Hyperloop изнутри

Пасажирську капсулу Hyperloop вперше показали зсередини
Пассажирскую капсулу Hyperloop впервые показали изнутри

Напомним, 20 февраля 2018 года власть Вашингтона выдала предварительное разрешение для бурения инженеру и бизнесмену Илону Маску, который планирует построить станцию для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop.

Что такое Hyperloop One? Это американская компания, основанная Илоном Маском. Она разрабатывает высокоскоростные железные дороги – сверхскоростную транспортную систему с пассажирскими капсулами в вакуумной трубе, которая должна достичь скорости до 1080 километров в час.

11 мая 2016 года в пустыне штата Невада провели первое успешное испытание Hyperloop.

Теги: LifeStyle ОАЭ Илон Маск Транспорт Hyperloop
Источник: 24 Канал
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