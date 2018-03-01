Капсулу Hyperloop впервые показали изнутри: футуристические снимки

В Дубае представили прототип капсулы Hyperloop, которая является элементом высокоскоростной транспортной системы, разработанной Илоном Маском.

Компания Virgin Hyperloop One продолжает заниматься воплощением в жизнь высокоскоростной транспортной капсульной системы. Поэтому в рамках Недели инноваций ОАЭ в Дубае впервые продемострировали, как будет выглядеть пассажирская капсула Hyperloop изнутри.

Читайте также: Hyperloop в Украине: соцсети беспощадно шутят над заявлением о высокоскоростной железной дороге

Посетители выставки могли посидеть в пассажирских сидениях и насладиться интерьером инновационной разработки известного инженера Илона Маска.

Капсула Hyperloop внутри более похожа на бизнес-класс самолета, чем на салон в транспорте общественного значения. Компания планирует разработать различные типы капсул, которые подойдут для отдыха, работы или встреч.

Первый в мире маршрут Hyperloop будет проложен между Дубаем и Абу-Даби, длина пути составит 139 километров, которые можно будет преодолеть всего за 12 минут.



Пассажирскую капсулу Hyperloop впервые показали изнутри



Пассажирскую капсулу Hyperloop впервые показали изнутри



Капсула Hyperloop изнутри



Капсула Hyperloop изнутри



Капсула Hyperloop изнутри



Пассажирскую капсулу Hyperloop впервые показали изнутри

Напомним, 20 февраля 2018 года власть Вашингтона выдала предварительное разрешение для бурения инженеру и бизнесмену Илону Маску, который планирует построить станцию для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop.

Что такое Hyperloop One? Это американская компания, основанная Илоном Маском. Она разрабатывает высокоскоростные железные дороги – сверхскоростную транспортную систему с пассажирскими капсулами в вакуумной трубе, которая должна достичь скорости до 1080 километров в час.



11 мая 2016 года в пустыне штата Невада провели первое успешное испытание Hyperloop.