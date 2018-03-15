Кара Делевинь сексуально обнажилась в ванной: фото 18+
Знаменитая модель и актриса Кара Делевинь часто участвует в кампейнах модных брендов, а также предстает в сексуальных образах на снимках известных фотографов.
Соответствующее пикантное фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Кара снялась в стиле ню, автором фотосета стал именитый модный фотограф Мерт Алас. Модель появилась в фотосъемке специально для модного издания "The Love Magazine".
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Что интересно, этот же фотограф в дуэте с Маркусом Пиггота недавно снял волшебную фотоисторию для модели Кендалл Дженнер в Vogue.
Такие снимки часто появляются в сети. Недавно звезда Кристина Агилера также опубликовала сексуальные фото в собственной ванной.
Источник: 24 Канал
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