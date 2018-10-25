Карабах - Ворскла: где смотреть онлайн матч Лиги Европы

В четверг, 25 октября, полтавская "Ворскла" сыграет на выезде матч Лиги Европы. Противостоять полтавчанам будет "Карабах". Матч можно будет пересмотреть в Украине как по телевизору, так и онлайн.

Матч "Карабах" – "Ворскла" в Украине можно будет посмотреть на телеканале "Футбол 1". Начало трансляции со стадиона в Баку запланировано на 19:50. Сама игра начнется в 19:55.

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Перед матчем на телеканале запланирован выход программы "Путь в Баку" (именно этот город примет финал Лиги Европы 29 мая 2019 года. Финал состоится на "Олимпийском стадионе", где и сыграют "Карабах" – "Ворскла").

Посмотреть матч "Карабах" – "Ворскла" онлайн можно будет на сайте видеосервиса Oll.tv. Стоит заметить, что для доступа к трансляции необходимо зарегистрироваться. Кроме того, просмотр футбольных матчей и видео моментов на этом сайте платный. Месячный абонемент стоит 69 гривен. Однако можно воспользоваться доступом на 24 часа за 39 гривен.

Текстовую онлайн трансляцию проведет сайт "Футбол 24". Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

Напомним, матч "Карабах" – "Ворскла" состоится в четверг, 25 октября. Начало матча в 19:55.