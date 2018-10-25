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      "Ворскла" минимально победила "Карабах" в Лиге Европы

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      Карабах – Ворскла результат матча
      Карабах – Ворскла результат матча

      Полтавская "Ворскла" в матче против "Карабаха" в Лиге Европы одержала минимальную победу благодаря голу Владислава Кулача.

      Карабах – Ворскла 0:1
      Гол      : Кулач, 48

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      Как и прогнозировали букмекеры, "Карабах" был лидером в этом матче и территориально владел мячом значительно больше. Однако в первом тайме команды так и не смогли показать нечто поразительное для зрителей. Только под конец тайма Садыгов пробил со штрафного, Мичел пропустил мяч и тот пролетел рядом со штангой.

      Вторая половина встречи стала более счастливой для полтавской команды. На 48-й минуте Владислав Кулач пробил с дальней дистанции и переиграл голкипера, который допустил детскую ошибку – 0:1.

      Уже сразу после гола от "Ворсклы" хозяева поля могли сравнять счет. Зубир имел прекрасную возможность забить в девятку, но Богдан Шуст сыграл внимательно и выполнил уверенный сейв.

      К концу игры команда "Карабаха" демонстрировала прекрасное взаимодействие, контролируя мяч с помощью коротких передач. Футболисты терпеливо искали пробелы в обороне "Ворсклы" и надеялись забить. Однако оборона "Ворсклы" прекрасно сыграла до конца матча.

      Таким образом, "Ворскла" одержала первую победу в групповом розыгрыше Лиги Европы и сохранила третью позицию в Группе Е. "Карабах" с нулем голов остался на последней позиции.

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      Теги: Спорт Лига Европы Футбол ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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