Полтавская "Ворскла" в матче третьего тура Лиги Европы сыграет с "Карабахом". Букмекеры оценили шансы каждой из команд победить в этой встрече.

Стоит отметить, что все букмекеры считают именно "Карабах" фаворитом этой встречи. У команды из Азербайджана и еврокубкового опыта больше, и играет она дома.

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Стоит заметить, что наименьший коэффициент на победу "Ворсклы" дали в William Hill – 5,25. Победа "Карабаха" их экспертами оценена в 1,70. Ничья в матче – 3,60.

Наибольший коэффициент на победу "Ворсклы" – у Marathon bet. На победу полтавчан они выставили показатель в 5,90. При этом о победе "Карабаха", то он почти не отличается от предыдущего – 1,71. Ничья – 3,66.

Относительно PariMatch, то они принимают ставки на победу "Ворсклы" с коэффициентом 5,80. Победа "Карабаха" имеет те же 1,71. На то, что матч закончится в ничью – 3,60.

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В "Фаворит спорт" коэффициент на победу "Ворсклы" 5,50. Победа "Карабаха" – 1,69. Ничья – 3,75.

Напомним, матч "Карабах" – "Ворскла" состоится в четверг, 25 октября. Начало матча в 20:00.