Карабах – Ворскла: видео голов матча Лиги Европы
В матче между "Карабахом" и "Ворсклой" в Лиге Европы во втором тайме минимально побеждает команда из Полтавы.
На 48-й минуте после поперечной передачи от Кареки Кулач нанес удар метров с 25-ти. Мяч летел по центру, но Вагнер сыграл неудачно, и от руки голкипера снаряд залетел в ворота – 0:1 в пользу полтавской команды.
Видео гола Владислава Кулача в ворота Карабаха
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Источник: 24 Канал
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