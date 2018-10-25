В матче между "Карабахом" и "Ворсклой" в Лиге Европы во втором тайме минимально побеждает команда из Полтавы.

На 48-й минуте после поперечной передачи от Кареки Кулач нанес удар метров с 25-ти. Мяч летел по центру, но Вагнер сыграл неудачно, и от руки голкипера снаряд залетел в ворота – 0:1 в пользу полтавской команды.

Видео гола Владислава Кулача в ворота Карабаха

Голааасо! Кулач виводить Ворсклу вперед у матчі з Карабахом pic.twitter.com/ql8da84zmZ — Футбол 24 (@football24tv) 25 октября 2018 г.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24