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      Карабах – Ворскла: видео голов матча Лиги Европы

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      Карабах – Ворскла видео голов
      Карабах – Ворскла видео голов

      В матче между "Карабахом" и "Ворсклой" в Лиге Европы во втором тайме минимально побеждает команда из Полтавы.

      На 48-й минуте после поперечной передачи от Кареки Кулач нанес удар метров с 25-ти. Мяч летел по центру, но Вагнер сыграл неудачно, и от руки голкипера снаряд залетел в ворота – 0:1 в пользу полтавской команды.

      Видео гола Владислава Кулача в ворота Карабаха

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      Теги: Спорт Лига Европы Футбол ФК Ворскла
      Источник: 24 Канал
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