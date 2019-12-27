Корабельная авария в Босфоре: судно, шедшее из Одессы, протаранило набережную – фото, видео

В турецком Стамбуле в набережную в Босфорском проливе врезалось грузовое судно. Заметим, что шло оно из украинской Одессы.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на береговые службы, кораблекрушение произошло неподалеку от крепости Румелихисар. А ее причина – грузовой корабль сошел с маршрута.

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Иницдент случился неподалеку от крепости Румелихисар

В аварию попало сухогрузное судно Songa Iridium. Оно шло под либерийским флагом. А в Босфор зашло по маршруту из Одессы. Корпус корабля имеет длину в 191 метр.

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Информации о жертвах или степени повреждения судна пока нет. Детали инцидента, уровень экологической угрозы и состояние корабля устанавливают специалисты.

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Тем временем, в телеграмм-канале "Х**вая Одесса" пишут, что говорится о контейнеровозе. Судно село на мель, это и спровоцировало его столкновение с берегом. В итоге корабль заблокировал движение в Босфорском заливе, и местным службам пришлось его закрыть для судоходства.