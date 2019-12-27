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      Корабельная авария в Босфоре: судно, шедшее из Одессы, протаранило набережную – фото, видео

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      В турецком Стамбуле в набережную в Босфорском проливе врезалось грузовое судно. Заметим, что шло оно из украинской Одессы.

      Как сообщает Укринформ со ссылкой на береговые службы, кораблекрушение произошло неподалеку от крепости Румелихисар. А ее причина – грузовой корабль сошел с маршрута.

      ​Обратите внимание! В оккупированном Крыму затонула российская подводная лодка: появилось видео

      Босфор, Одеса, корабельна аварія, Туреччина
      Иницдент случился неподалеку от крепости Румелихисар

      В аварию попало сухогрузное судно Songa Iridium. Оно шло под либерийским флагом. А в Босфор зашло по маршруту из Одессы. Корпус корабля имеет длину в 191 метр.

      Судно, шедшее из Одессы, потерпело крушение в Босфоре: видео

      Информации о жертвах или степени повреждения судна пока нет. Детали инцидента, уровень экологической угрозы и состояние корабля устанавливают специалисты.

      Кораблекрушение в Босфоре: судно шло из Украины – видео 

      Тем временем, в телеграмм-канале "Х**вая Одесса" пишут, что говорится о контейнеровозе. Судно село на мель, это и спровоцировало его столкновение с берегом. В итоге корабль заблокировал движение в Босфорском заливе, и местным службам пришлось его закрыть для судоходства.

      Босфор, Одеса, корабельна аварія, Туреччина
      В Босфоре в кораблекрушение попало судно, которое вышло из Одессы

      Недавно вблизи Мексики в Карибском море столкнулись два огромных лайнера. Инцидент случился после того, как один из них совершил неудачный маневр. В результате в одном из судов образовалась огромная вмятина. Однако корабли круизный график не меняли.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости Одессы Новости Турции Аварии и ДТП Чрезвычайное происшествие Водный транспорт Фотоновости
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      Новости за 27 декабря
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