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      Юрий Бутусов

      Карабкаются на должность, или Что не так с профессиональными отношениями в армии

      186
      Почему нужны реформы в социальных отношениях
      Почему нужны реформы в социальных отношениях / 112.ua

      Наша армия и наше государство в целом сохраняют "совковую" психологию.

      Командир роты прибыл на фронт и написал рапорт – прошу продолжить срок передачи дел, в связи с большим объемом задач, ежедневными проверками, большой протяженностью его зоны ответственности, нахождением части документации в ППД, заполнением примерно 30 текущих журналов учета, а также участием в боевых действиях, поскольку противник регулярно обстреливает его позиции, и охота на российских пулеметчиков несколько отвлекает от ведения документооборота.

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      Рапорт ему штаб батальона возвращает – на нем надпись "ДОЛБО#Б". Лаконично, без обяснений.

      Наша армия и наше государство в целом сохраняют "совковую" психологию, и профессиональные отношения здесь затруднены, стандартов нет, правил нет, есть вкрапления грамотных людей, соответствующих в полной мере своим должностям. Слишком многие делают карьеру только по знакомству, слишком многое делается не профессионально, а потому что так проще и так удобней. Реформы нужны в Украине прежде всего в социальных отношениях, в построении боеспособных коллективов. В бою побеждает групповая динамика, а у нас боеспособность армии измеряется прежде всего зарплатой, техникой и обеспечением. И потому вместо того, чтобы помогать, чтобы учить, чтобы вместе решать проблемы подразделения, вместо того, чтобы строить коллектив, спаянный доверием и взаимным уважением, слишком много дураков карабкаются на должность как на трибуну, чтобы кого-то обхаять и как-то самоутвердиться. Забывают главное – что любое решение командира – это показатель его авторитета и компетентности, это мерило, по которому люди определяют "справедливо – не справедливо", и "грамотно-неграмотно".

      Люди смотрят, и все сразу ясно, кто тут командует и кто здесь главный.

      И потому "ДОЛБО#Б" от командира батальона на рапорте подчиненного это не резолюция. А подпись.

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      Автор: Юрий Бутусов
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Публикации
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