В Украине снизилось количество новых больных коронавирусом после рекордного роста. Следовательно, за эти сутки инфицировались 841 человек, 9 умерли от осложнений, 373 пациента выздоровели – говорят в Минздраве. В лидерах по количеству больных до сих пор Львовщина, Киев и Черновицкая область.

Какова ситуация на улицах Киева и Львова – узнавали журналисты 24 канала.

Читайте также COVID-19 в Киеве: за сутки обнаружили 76 случаев инфицирования

Киев

Киев остается одним из лидеров по количеству больных коронавирусом. За сутки в столице зафиксировали 76 новых случаев. Поэтому количество инфицированных составляет уже более 4 тысяч человек.

Транспорт

По словам корреспондента 24 канала, на улицах Киева люди маски держат преимущественно на подбородке. Однако когда заходят в транспорт – сразу одевают. Маршрутки не заполнены, а троллейбусы и автобусы – вообще полупустые.

"Перед тем, как подъезжаем на остановку, вижу, как все одевают маски. Салон дезинфицируем каждые 2 часа", – рассказал водитель маршрутки Анатолий.

Что известно о неправильном ношение маски В Украине растет количество больных COVID-19. Происходит это в том числе из-за того, что люди В Украине растет количество больных COVID-19. Происходит это в том числе из-за того, что люди неправильно носят средства индивидуальной защиты . Медицинские маски они снимают с носа и так ездят в транспорте или заходят в магазин. Неправильным ношением масок украинцы подвергают себя и окружающих опасности. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга Минздрава 18 июня.

Пляжи и рестораны

Увидеть человека в маске на улице сложно. По состоянию на утро субботы, 20 июня, пляжи Киева не заполнены, компании сидят достаточно далеко друг от друга. Что касается заведений общественного питания, то персонал ресторанов заверил: они не заставляют посетителей надевать маски, однако официанты, повара, администраторы обязательно надевают защиту.

Смотрите видео: как проходит сегодня карантин в Киеве

Львов

Львовщина – лидер по количеству больных коронавирусом. За сутки в регионе обнаружили 142 случая. Треть больных – это жители самого Львова.

К теме Львовщина – во главе антирейтинга COVID-19: сколько новых случаев

На улицах Львова люди носят маски, однако часто опускают их на подбородок. Когда заходят в транспорт – надевают полностью. Правда, кое-кто таки спускает их, чтобы дышать носом.

По словам львовян, они уже привыкли к таким защитным атрибутам и считают их необходимыми особенно в замкнутых помещениях, где много людей.

В связи с большим количеством выявленных больных, комиссия по чрезвычайным ситуациям решила продолжить строгий карантин минимум до 22 июня. Однако – отметила журналистка – такая статистика выявления больных связана еще и с большим количеством проведенных ПЦР-тестов. Например, за последние сутки лабораторные центры провели почти 800 тестирований.

Смотрите видео: соблюдают ли карантин во Львове