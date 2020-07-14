Адаптивный карантин в Киеве может продлиться еще 1,5 года. В столице сохраняются стабильно высокие показатели заболевания COVID-19, поэтому, об особых ослаблениях карантинных мер говорить не приходится.

Такое мнение высказал руководитель столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан в комментарии "Сегодня".

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На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года,

– отметил он.

Что еще о карантине в Киеве сказал Рубан:

Как и во всем мире Украина в целом и Киев в частности вошли в этап адаптивного карантина.

При этом, местный бизнес должен продолжать свою деятельность в условиях карантина. Для этого для каждой сферы необходимо разработать свой порядок работы.

Кроме того, следует усилить надзор за людьми из групп риска – это пожилые люди старше 60 лет, а также – лица с хроническими заболеваниями.

Впрочем, самое важное, что следует продолжить и о чем нельзя забывать – это масочный режим, дезинфекция рук, социальная дистанция.

Какова ситуация с коронавирусом в Киеве: