Карантин в Киеве могут продлить до конца 2021 года
Адаптивный карантин в Киеве может продлиться еще 1,5 года. В столице сохраняются стабильно высокие показатели заболевания COVID-19, поэтому, об особых ослаблениях карантинных мер говорить не приходится.
Такое мнение высказал руководитель столичного управления Госпродпотребслужбы Олег Рубан в комментарии "Сегодня".
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На какой срок будет продлен адаптивный карантин после 31 июля, зависит от уровня заболеваемости. Те цифры, которые мы видим и анализируем сегодня – не радуют. При таких показателях в адаптивном карантине мы будем находиться ближайшие полтора года,
– отметил он.
Что еще о карантине в Киеве сказал Рубан:
- Как и во всем мире Украина в целом и Киев в частности вошли в этап адаптивного карантина.
- При этом, местный бизнес должен продолжать свою деятельность в условиях карантина. Для этого для каждой сферы необходимо разработать свой порядок работы.
- Кроме того, следует усилить надзор за людьми из групп риска – это пожилые люди старше 60 лет, а также – лица с хроническими заболеваниями.
- Впрочем, самое важное, что следует продолжить и о чем нельзя забывать – это масочный режим, дезинфекция рук, социальная дистанция.
Какова ситуация с коронавирусом в Киеве:
- Столица с первых дней эпидемии коронавируса в Украине держится в лидерах среди украинских регионов по распространению COVID-19.
- По состоянию на 14 июля в Киеве зарегистрировали 6 350 случаев заболевания коронавирус, 112 из которых за прошедшие сутки. Всего с начала пандемии в столице выздоровели 2 124 больных COVID-19.