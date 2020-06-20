Карантин в Киеве могут снова усилить, – Кличко
В украинской столице – высокий показатель заболеваемости COVID-19. Если ситуация в Киеве будет ухудшаться, то власти готовы вернуть ранее отмененные карантинные ограничения.
Про це міський голова Києва Віталій Кличко говорив 19 червня в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".
До теми За 10 днів буде зовсім інша ситуація: в ОП закликали українців дотримуватися карантину
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За якої умови можна послабити карантин
Послаблювати карантин можна тоді, коли на 100 тисяч населення припадатиме 12 хворих.
Чи відповідає Київ цьому критерію
Ні, не відповідає. Навіть зараз у Києві – 15 хворих на 100 тисяч населення.
Що буде, якщо цей показник стане ще гіршим
Якщо кількість хворих у Києві зростатиме такими темпами, то карантин у столиці посилять.
Якщо буде надалі підвищуватися (показник захворюваності – 24 канал), я не виключаю, що ми можемо повернутися до обмежень,
– сказав Віталій Кличко.
Умови, за яких карантин посилять / Інфографіка 24 каналу
Яка ситуація з COVID-19 у Києві зокрема й Україні загалом
- За минулу добу в Києві коронавірус діагностували у 92 людей, а загалом в Україні – 921 новий випадок.
- Реагуючи на погіршення ситуації з коронавірусом в країні, уряд продовжив карантин до 31 липня.
- Відтак заборонено перебувати в громадських будівлях і транспорті без масок.
- Громадський транспорт працюватиме, але одночасно можна перевозити людей за кількістю місць для сидіння.