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Карантин в Киеве могут усилить, если больных станет больше

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Карантин у Києві можуть посилити, якщо хворих побільшає
Карантин в Киеве могут усилить, если число больных будет расти / hromadske.ua

Если в Киеве количество больных коронавирусом будет увеличиваться, городская власть может пересмотреть смягчение карантина и вернуться к тем или иным ограничениям. Сейчас ограничения в столице ослабляются.

С ослаблениями карантинных ограничений в Киеве городская власть наблюдает, как в этой ситуации будет распространяться COVID-19. Об этом 28 мая на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает 24 канал.

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Главное – чтобы смягчения не привели к новой волне заболеваемости, подчеркнул городской голова.

Если количество больных коронавирусом будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил условия, при которых городу придется вернуться к карантину,
– отметил Кличко.

Так, комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева одобрила условия, при которых столица может приостанавливать уже введенные смягчения карантинных мер:

  • если общее количество новых случаев COVID-19 за последние 7 дней составит свыше 24 человек на 100 тысяч населения;
  • если загруженность коек в медучреждениях превысит 75%.

Медики предостерегают

Все больше украинцев игнорируют соблюдение карантина. Согласно исследованию КМИС, таких – 15%. Это касается, в частности, и правил пользования общественным транспортом.

Вирусологи и эпидемиологи предостерегают: даже после окончания карантинных ограничений следует быть осторожными, так как вирус никуда не исчезнет. Уже осенью ожидают вторую волну заболеваемости COVID-19.

Украинцы игнорируют требования карантина: смотрите видео

Ослабления карантина, которые заработали с 25 мая:

послаблення карантину в Україні 25 травня що дозволили
Этапы ослабления карантина в Украине / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Кошанская, Марина Молька
Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Здоровье Новости Здоровье Новости Киева Виталий Кличко
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