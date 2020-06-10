В Украине 10 июня началась очередная волна ослаблений карантина: можно проводить культурные мероприятия и отдыхать в санаториях, гостиницах или хостелах. Однако в столице показатели для снижения карантина не соответствуют нормам. Более того, ограничения могут даже усилить.

Киев по состоянию на 10 июня не готов переходить к следующему этапу ослаблений. Об этом говорится в обнародованном на сайте КГГА протоколе заседания штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Об этом В Украине с 10 июня очередное смягчение карантина: что откроют на этот раз

Почему в Киеве не ослабят карантин

Минздрав еще в начале введения адаптивного карантина в регионах Украины ввел три критерия оценки состояния распространения инфекции. По одному из них Киев пока не может позволить себе смягчение карантина.

Как отметил на брифинге главный санврач Украины Виктор Ляшко, речь идет об инцидентности – общем количестве новых случаев COVID-19 за последние 7 дней на 100 тысяч населения.

Каковы эпидемиологические показатели в Киеве сейчас:

инцидентность: 15,23 человек на 100 тысяч населения (при норме в 12);

загруженность коек в больницах с пациентами с COVID-19: 42,64%;

среднее количество тестирований: 63,33 человек на 100 тысяч населения.

Следовательно, как указано в протоколе, показатели, определенные пунктом 4 постановления Кабинета министров №392, "не соответствуют возможности перехода к следующим этапам ослабления противоэпидемических мероприятий".

По состоянию на 10 июня в Киеве в общем зарегистрировали 3 580 случаев коронавируса. 57 новых подтвержденных инфицирований наблюдали за последние сутки.

Карантин могут даже усилить

Говорить об открытии бассейнов, ресторанов, детских лагерей пока рано. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко. Он также анонсировал усиление в связи с ухудшением ситуации.

В случае, если критерий инцидентности составит 24 чел. на 100 тысяч населения, власть будет вынуждена вернуться к более сильным ограничениям. Такие меры будут принимать для безопасности киевлян и сохранения их здоровья, напомнил Кличко.

Мэр Киева также рассказал об ухудшении показателей по критерию наполненности больниц. В медучреждениях сейчас находятся 223 пациента – это наибольшее количество госпитализированных за все время пандемии. 56 человек в Киеве сейчас в тяжелом состоянии.

Как ослабили карантин с 10 июня: