Во Львове просят разрешить ослабить карантин
Власть Львова просит правительство разрешить области перейти к следующему этапу ослабления карантина. В частности, возобновить работу фитнес-центров и всех маршрутов в режиме спецперевозок.
Львов просит возобновить работу транспорта
На выходных местная власть во Львове провела совместное с премьером Денисом Шмыгалем совещание, сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый.
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Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение комиссии на возобновление работы спортивных заведений и всех областных маршрутов в режиме спецперевозок,
– написал Садовый.
По его словам, примерно 150 тысяч людей ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц им приходится искать альтернативные способы, чтобы доехать до города.
Спортивные заведения готовы работать
Садовый убежден, что также можно возобновить работу фитнес-центров.
"Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже наработали протоколы для их работы в условиях карантина", – объяснил мэр. И добавил, что люди имеют право на физическую активность и здоровье.
Городской голова Львова также выразил надежду, что правительство услышит просьбу местных властей Львова. А инициативы учтут на заседании Кабмина 9 июня.
Коронавирус во Львове: основное
- Сейчас Киев и четыре области еще не готовы к очередному этапу ослабления карантина. Среди них – и Львовская область.
- По состоянию на 8 июня в регионов зафиксировали 2 тысячи 121 случай заражения коронавирусом. За последние сутки – 41 новый больной.
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