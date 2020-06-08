Власть Львова просит правительство разрешить области перейти к следующему этапу ослабления карантина. В частности, возобновить работу фитнес-центров и всех маршрутов в режиме спецперевозок.

Львов просит возобновить работу транспорта

На выходных местная власть во Львове провела совместное с премьером Денисом Шмыгалем совещание, сообщил в фейсбуке мэр города Андрей Садовый.

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Вместе с Максимом Козицким убеждали главу правительства дать разрешение комиссии на возобновление работы спортивных заведений и всех областных маршрутов в режиме спецперевозок,

– написал Садовый.

По его словам, примерно 150 тысяч людей ежедневно приезжают во Львов из окрестных городов и сел. Уже третий месяц им приходится искать альтернативные способы, чтобы доехать до города.

Спортивные заведения готовы работать

Садовый убежден, что также можно возобновить работу фитнес-центров.

"Это атрибут здорового образа жизни. Мы уже наработали протоколы для их работы в условиях карантина", – объяснил мэр. И добавил, что люди имеют право на физическую активность и здоровье.

Городской голова Львова также выразил надежду, что правительство услышит просьбу местных властей Львова. А инициативы учтут на заседании Кабмина 9 июня.

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