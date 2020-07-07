Во Львове могут ослабить карантин из-за улучшения ситуации с коронавирусом. В течение этой недели комиссия будет проверять на готовность к открытию кинотеатры, детские сады и спортивные школы. После этого будут принимать решения относительно ослабления карантина.

Ослабление карантина во Львове: главное

Вероятно ослабление карантина во Львове обсуждали на городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщил мэр города Андрей Садовый в телеграме.

Важно Какие области Украины пока не готовы ослабить карантин: список

По данным эпидемиологов, рост заболевания COVID-19 в городе идет на спад. Поэтому если ситуация улучшится, во Львове можно будет снять часть ограничений.

Какие учреждения проверят на готовность к открытию:

кинотеатры,

театры,

концертные площадки,

детские сады,

спортивные школы.

Кроме того, во Львове могут разрешить проводить мероприятия с соблюдением дистанции 1 человек на 5 квадратных метров.

Конечно работать они смогут только с соблюдением всех карантинных требований. Физическая дистанция и средства защиты остаются в приоритете для каждого,

– отметил Садовый

Обратите внимание! Львовщина сейчас входит в список областей, которые справляются с COVID-19 и могут ослаблять карантин.

Какова ситуация с коронавирусом на Львовщине

По состоянию на 7 июля Львовщина – лидер среди регионов по количеству выявленных больных коронавирусом. Всего в области уже заболели 6445 человек, 144 из которых обнаружили за последние сутки.

К сожалению, с начала пандемии от коронавируса во Львовской области умерли 164 пациента. Впрочем, есть и хорошие новости – віздоровел уже 971 больной.

К слову, с сегодняшнего дня, 7 июля, во Львове уже частично ослабили карантин – возобновили работу отели, рестораны, спортзалы и фитнес-центры.