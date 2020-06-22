Во Львовской области власть продолжила без изменений действие карантинных мероприятий до 30 июня. Ослаблять ограничения не стали из-за антирекордных суточных показателей прироста больных COVID-19. Хотя одно исключение все же сделали: восстановили междугородние пассажирские перевозки.

Карантин на Львовщине пока не ослабляют, запустить транспорт решили, чтобы разгрузить существующие маршруты и избежать скопления людей. Об этом рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, передает пресс-служба облгосадминистрации.

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За предыдущие сутки было зафиксировано 200 положительных анализов на коронавирус. Хочу отметить, что 129 из них – диагностированы впервые, а 100 из них из Львова и только 29 из области. Это свидетельствует о массовом нарушении карантинных ограничений среди львовян. Расслабились, устали – и как результат новый антирекорд на Львовщине и в Украине,

– отметил он.

Козицкий отметил: с такими показателями, которые сейчас есть на Львовщине, о существенном ослаблении карантинных ограничений пока речь не идет.

Более того, за соблюдением карантинных ограничений будут следить мобильные группы в составе сотрудников полиции, Госпродпотребслужбы и представителей органов местного самоуправления.

"Тысячи людей ежедневно из области едут на работу во Львов, это вызывает значительное скопление людей и порождает функционирование нелегальных перевозок. Разрешение на законные перевозки позволит контролировать и отслеживать все маршруты, а также разгрузить существующие. Чем большее количество общественного транспорта – тем меньше скоплений", – пояснил Козицкий восстановление пассажирского сообщения в регионе.

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