Ослабление карантина на Львовщине отложили до 19 июня. Все запреты по работе пригородных и междугородных маршруток, детсадов, гостиниц и спортивных учреждений остаются в силе.

Соответствующее решение принял Львовский областной комиссия на заседании 12 июня, сообщает пресс-центр областной ОГА.

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Почему продлили карантин на Львовщине

Заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень говорит, что карантин продлили, несмотря на превышение показателя инцидентности заболеваний коронавирус. По его словам, ОГА не может нарушить постановление правительства и ослабить карантин.

В то же время чиновник надеется, что к следующему заседанию ситуация с COVID-19 в области улучшится. Другим вариантом может стать внесение изменений в постановление правительства, которые позволят ослабить карантин.

Он также заверил, что показатель инцидентности заболеваний Covid-19 на Львовщине, достоверный и формируется на основе реальных данных. А случаи, когда в статистику потрапяють результаты анализов двух- или трехнедельной давности единичные и не влияют на общую картину.

Что говорят в областном департаменте здравоохранения

Директор департамента Орест Чемерис отметил, что на Львовщине хранится большое количество обращений в стационары пациентов с коронавируса в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии. В то же время он заверил, что область пока справляется с этой нагрузкой.

Какова ситуация с распространением коронавируса на Львовщине

За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 112 жителей Львовщины. Всего по состоянию на утро 12 июня на Львовщине выявлено 2526 больных коронавирус (1543 во Львове), из них 92 умерли.

Согласно официальным данным Минздрава, по состоянию на 12 июня Львовщина входит в список областей, где превышен показатель инцидентности заболеваний коронавирус.

Количество новых случаев в течение последней недели составляет 21,43 на 100 000 населения. В то время как разрешенный Минздравом показатель для ослабления карантина должен составлять менее 12.

Обратите внимание! Ранее мэр Львова Андрей Садовый предупреждал, что в случае роста этого показателя до 23% условия карантина в городе могут снова ужесточить.

Еще регионы не готовы ослаблять карантин

По состоянию на 12 июня, кроме Львовщины не готовы ослабить карантин следующие регионы: