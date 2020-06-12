Без каких-либо послаблений: карантин на Львовщине продлили до 19 июня
Ослабление карантина на Львовщине отложили до 19 июня. Все запреты по работе пригородных и междугородных маршруток, детсадов, гостиниц и спортивных учреждений остаются в силе.
Соответствующее решение принял Львовский областной комиссия на заседании 12 июня, сообщает пресс-центр областной ОГА.
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Почему продлили карантин на Львовщине
- Заместитель главы Львовской ОГА Тарас Грень говорит, что карантин продлили, несмотря на превышение показателя инцидентности заболеваний коронавирус. По его словам, ОГА не может нарушить постановление правительства и ослабить карантин.
- В то же время чиновник надеется, что к следующему заседанию ситуация с COVID-19 в области улучшится. Другим вариантом может стать внесение изменений в постановление правительства, которые позволят ослабить карантин.
- Он также заверил, что показатель инцидентности заболеваний Covid-19 на Львовщине, достоверный и формируется на основе реальных данных. А случаи, когда в статистику потрапяють результаты анализов двух- или трехнедельной давности единичные и не влияют на общую картину.
Что говорят в областном департаменте здравоохранения
Директор департамента Орест Чемерис отметил, что на Львовщине хранится большое количество обращений в стационары пациентов с коронавируса в состоянии средней тяжести и в тяжелом состоянии. В то же время он заверил, что область пока справляется с этой нагрузкой.
Какова ситуация с распространением коронавируса на Львовщине
- За минувшие сутки коронавирус подтвердили в 112 жителей Львовщины. Всего по состоянию на утро 12 июня на Львовщине выявлено 2526 больных коронавирус (1543 во Львове), из них 92 умерли.
- Согласно официальным данным Минздрава, по состоянию на 12 июня Львовщина входит в список областей, где превышен показатель инцидентности заболеваний коронавирус.
- Количество новых случаев в течение последней недели составляет 21,43 на 100 000 населения. В то время как разрешенный Минздравом показатель для ослабления карантина должен составлять менее 12.
Обратите внимание! Ранее мэр Львова Андрей Садовый предупреждал, что в случае роста этого показателя до 23% условия карантина в городе могут снова ужесточить.
Еще регионы не готовы ослаблять карантин
По состоянию на 12 июня, кроме Львовщины не готовы ослабить карантин следующие регионы:
- Винницкая область,
- Волынская,
- Житомирская,
- Закарпатская,
- Киевская,
- Ровненская,
- Тернопольская
- Черновицкая,
- город Киев.