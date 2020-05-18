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Спортзалы, наземный транспорт и магазины: что заработает в Киеве после 22 мая

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Ослабление карантина 22 мая – что откроют в Киеве
Что заработает в Киеве с 22 мая / EPA

После 22 мая в Киеве начнется следующий этап ослабления карантина. В частности, заработают спортивные учреждения, рынки, магазины и наземный транспорт. В то же время ТРЦ будут закрыты до восстановления работы метро.

Сейчас в Киеве работают над увеличением количества автобусов и маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга, передает 24 канал.

Актуально ТРЦ в Киеве останутся закрытыми: причины

Что откроется в Киеве с 22 мая

  • промышленные рынки;
  • крупные магазины площадью до 1000 квадратных метров;
  • спортзалы и фитнесцентры, кроме бассейнов.
  • наземный транспорт (в обычном режиме).

По словам Кличко, столица все еще ждет решения правительства по возобновлению работы метро с 25 мая. В то же время, утверждает Кличко, крупные торговые центры могут открыть уже после восстановления метро.

Почему в Киеве не открывают ТРЦ?
По мнению столичных властей открывать ТРЦ для посетителей пока опасно. В КГГА считают, что в торгово-развлекательных центрах невозможно соблюсти все санитарно-эпидемиологические требования.

послаблення карантину в Києві
Что заработает в Киеве с 22 мая / Инфографика КГГА

Что уже работает в Киеве после ослабления карантина

  • продовольственные рынки обеспечили выполнение санитарных требований;
  • непродовольственные магазины площадью до 300 квадратных метров;
  • парикмахерские и салоны красоты;
  • летние террасы кафе и ресторанов;
  • парки, скверы и музеи под открытым небом;
  • МАФы;
  • ателье, учреждения бытовых услуг;
  • адвокатские и нотариальные бюро;
  • автокинотеатр.

послаблення карантину
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

Автор: Эмал Наби
Теги: Виталий Кличко Новости Киева Карантин в Украине 2020 Транспорт Новости Украины Новости политики
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