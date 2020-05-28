Как кризис повлиял на расходы украинцев: объяснение Фурсы

Потребительские привычки украинцев на ближайшие несколько месяцев могут измениться. Однако не из-за пандемии COVID-19, а из-за кризиса, который стимулирует людей осторожнее относиться к собственным расходам.

Однако это – лишь временный эффект. Такое мнение в эфире утреннего шоу на 24 канале рассказал инвестиционный банкир и экономический эксперт Сергей Фурса.

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Он, в частности, вспомнил кризисы 2008 и 2014 годов. "Когда вы затягиваете пояса, есть беспокойство, ведь вы не можете прогнозировать будущее и меньше тратите. И как только получаете уверенность в завтрашнем дне, возвращаетесь к старым привычкам и забываете, что было", – подчеркнул эксперт.

По словам Фурсы, расходы сейчас не сдерживаются осознанием того, что какая-то вещь или услуга не нужна, или что мы должны осторожнее относиться к окружающей среде, например. Просто долгое время магазины были закрыты. К тому же, люди не знают, какие доходы будут в ближайшее время.

Будут ли покупать украинцы больше авто

Фурса пояснил, повлияет ли ситуация в стране на то, что украинцы задумаются, чтобы купить пусть дешевое, но собственное авто – в противовес общественному транспорту.

Ведь даже после отмены карантина в течение определенного периода придется соблюдать социальное дистанцирование.

"Учитывая пробки, которые возникли в Киеве в течение нескольких последних недель, думаю – будет наоборот. К счастью, наконец запустили метро. Сначала люди осторожно к этому относятся, ведь существует риск. Однако ежедневно им пользоваться все больше людей", – считает инвестиционный банкир.

Справка. В первую неделю ослабление карантина на столичные дороги выехали тысячи автомобилей. В часы пик киевляне могли стоять в пробке несколько часов, а из-за массового спроса – такси значительно выросло в цене.

Деньги на" черный день": будут ли откладывать украинцы больше

По мнению эксперта, опросы, которые свидетельствуют о том, что в начале карантина 50% населения страны не знали, как прожить более месяца без денег, могут быть не очень честными. Или же респонденты говорили неправду, ведь часто украинцы любят прибедняться.

Мы знаем украинцев: нет денег, продаем доллары. Как показали первые выходные после кризиса, люди активно возвращаются к покупкам. Не очень заметно, что после 2 месяцев карантина люди обнищали,

– подчеркнул Фурса.

Экономический эксперт отметил: часть из собственного дохода в любом случае нужно откладывать – неважно, какова заработная плата. Ведь она всегда коррелирует с расходами.

"Нужно, чтобы расходы составляли менее 70% заработка. Чтобы 10 – 30% откладывать на "черный день", глобальные покупки или инвестиции, чтобы обеспечить собственную старость. Должны понимать, что наша пенсия будет очень маленькой. О ней украинцы должны заботиться сами", – подытожил он.

Фурса о влиянии карантина на расходы украинцев: смотрите видео