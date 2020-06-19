На территории Львовской области карантин продлили минимум до 22 июня. Такое решение местные власти объясняют высокими показателями заболевания коронавирусом.

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Соответствующее решение приняли 19 июня в рамках внеочередного заседания областной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным сиутациям. Об этом сообщает пресс-служба Львовской облгосадминистрации.

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Как отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий, количество больных коронавирусом на Львовщине стремительно растет. Тем не менее, эта информация не останавливает от нарушений карантина ни владельцев бизнеса, ни простых людей.

"Понимаю, что трехмесячный карантин сильно утомил не только Украину, но и весь мир. Однако, сейчас не время расслабляться и пренебрегать собственной безопасностью", – подчеркнул чиновник.

По словам директора департамента здравоохранения Львовской ОГА Ореста Чемериса,

охват тестированием на 100 тысяч населения Львовщины составляет – 50,61;

Инцидентность составляет 40,4,

занятых коек – 40%.

Учитывая эпидситуации в области, вопрос послабления карантина считаю не актуальным,

– подчеркнул он.

В следующий раз вопрос послабления карантина на территории Львовщины областная Комиссия ТЭБ и ЧС рассмотрит на заседании 22 июня. В этот день должны вступить в силу новые изменения от Кабинета Министров относительно алгоритма определения готовности региона к ослаблению или усилению карантина.

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Ситуация с коронавирусом на Львощине

Заметим, последние сутки на Львовщине подтвердили 142 новых случая COVID-19, 72 из них – это инфицирование жителей Львова. Также в течение 19 июня в области провели 643 ПЦР-теста.

Всего здесь заболели 3 540 человек, выздоровели – 663, умерли – 112.

В Украине коронавирусом заболели 39 984 человека, 985 из них умерли. При этом 16 033 пациентам удалось выздороветь.