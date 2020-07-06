Кризис всегда еще и возможности. Обсудили с другом, а что хорошего в Украине принес COVID-19 и карантин с кризисом.

Карантин – не всегда плохо

Кратко:

1. Кризис и карантин таки заставили бизнес повысить эффективность. Сокращаются расходы, оптмизируется персонал и расходы на него. Автоматизируются бизнес-процессы. Создаются новые каналы продаж. Создаются новые продукту и услуги и даже новые бизнесы!

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2. Нормой становится работа человека в нескольких компаниях одновременно.

3. Вырос спрос на медицинский бизнес и все что связано с медициной. Уже состоялось несколько интересных сделок.

4. Украинцы начали открывать Украину. Каждый день в ленте вижу новые места, которые сам хотел бы посетить

5. Ожил умирающий украинский туристический сектор. Ценник пока зашкаливает. Спрос превысил предложение. Следующий шаг – появление предложения нового качества. События в Одессе показали, что нужны новые морские курорты.

6. Украинские туристы ранее вывозили зарубеж более 8 млрд долларов. Они остались и тратятся в Украине.

7. Активно развиваются невостребованные ранее в Украине технологии будущего: