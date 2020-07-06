Не только плохое: 14 хороших тенденций после коронакризы
Кризис всегда еще и возможности. Обсудили с другом, а что хорошего в Украине принес COVID-19 и карантин с кризисом.
Карантин – не всегда плохо
Кратко:
1. Кризис и карантин таки заставили бизнес повысить эффективность. Сокращаются расходы, оптмизируется персонал и расходы на него. Автоматизируются бизнес-процессы. Создаются новые каналы продаж. Создаются новые продукту и услуги и даже новые бизнесы!
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2. Нормой становится работа человека в нескольких компаниях одновременно.
3. Вырос спрос на медицинский бизнес и все что связано с медициной. Уже состоялось несколько интересных сделок.
4. Украинцы начали открывать Украину. Каждый день в ленте вижу новые места, которые сам хотел бы посетить
5. Ожил умирающий украинский туристический сектор. Ценник пока зашкаливает. Спрос превысил предложение. Следующий шаг – появление предложения нового качества. События в Одессе показали, что нужны новые морские курорты.
6. Украинские туристы ранее вывозили зарубеж более 8 млрд долларов. Они остались и тратятся в Украине.
7. Активно развиваются невостребованные ранее в Украине технологии будущего:
– онлайн видео встречи;
– телемедицина;
– онлайн магазины;
– всевозможные онлайн сервисы – тренинги, спортивные тренировки, консультации.
8. Меньше машин на улицах – лучше экология, ниже расходы домохозяйств.
9. Офисы, оказалось, не такая уж необходимая вещь.
10. Как и оффлайн магазины. Онлайн продажи уверенно идут вверх. Стоимость аренды снижается.
11. Появилось на много больше онлайн предпринимателей. Блоггеры, зарабатывающие на контенте, консультанты, продавцы.
12. Антикризисные меры улучшают доступ к кредитам. Улучшаются условия ипотеки (к концу 2020 года должны быть уже хорошие условия)
13. Украина стала меньше импортировать, в том числе из-за сложностей с поставщиками, это дает возможности украинским производителям замесить импорт.
14. Украинская экономика, судя по всему, пострадает меньше, чем западные страны от кризиса. Нет пузырей (фондовых, на рынке недвижимости). Теневая экономика просела, но подушка еще есть.
К слову: Власть олигархам: что сделал Смолий, а чего хотят депутаты?
Что дальше?
Если на Банковой хватит воли, то у Украины может появиться:
– стратегия развития экономики;
– доступ бизнеса к ресурсам;
– рост импортозамещения;
– стимулирование экспорта;
– налоговая реформа (НнВК);
– Финансовый Центр Киев Сити с британским судом
... это позволит уже с 2021 года нам расти быстрее любой европейской страны.
"Если хватит воли").
Так что, кризис всегда еще и возможности.