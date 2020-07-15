В Украине 4 месяц длится карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то, что ограничения частично отменяют, сам карантин в нашей стране может длиться до конца весны 2021 года.

Карантин может длиться до лета 2021 года

Председатель медицинской комиссии Киева, депутат Киевсовета Олег Гелевей во время брифинга в УНИАН прокомментировал вероятное продление адаптивного карантина в Украине. По его словам, украинцы должны быть готовы, что вопрос с заболеваемостью на коронавирус не решится в этом году.

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В мире на сегодняшний день побит рекорд в 5 миллионов активно больных COVID-19, и эта тенденция постоянно растет. Света в конце тоннеля еще не видно. В том числе его не видно и в Украине. Мы должны быть готовы, что этот вопрос не будет решен не только до нового года, а возможно и до конца весны (2021 года – 24 канал),

– сказал Гелевей.

В то же время председатель медкомиссии столицы отметил преимущества адаптивного карантина, который не предусматривает жестких ограничений.

"Не надо всем закрываться в своих домах и не выходить. Время показало, что это не реально по многим параметрам – от экономических, социальных, образовательных и тому подобное. Жизнь должна продолжаться", – добавил он.

Также Гелевей считает, что преодолению пандемии будет способствовать соблюдение дистанции и правил гигиены – ношение масок, мытье рук, использование антисептиков.

Главное о карантине в Украине

Карантин в Украине ввели 12 марта для недопущения резкой вспышки коронавируса среди населения. Однако со временем жесткие ограничения сняли, перейдя к модели адаптивного карантина.

Сейчас в Украине уже открыли кафе, рестораны, спортзалы, детские сады, запустили общественный и железнодорожный транспорт и тому подобное.

Карантин в Украине должен был бы завершиться 31 июля. Однако ограничения могут продлить еще на 2 недели, то есть до 14 августа.