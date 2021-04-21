Кабинет министров продолжит адаптивный карантин, внедренный в Украине из-за коронавируса. Ограничения будут действовать до 30 июня 2021 года

Адаптивный карантин в Украине в очередной раз продолжают. Читайте также Где в Украине уже ввели локдаун: перечень регионов Карантин в Украине из-за COVID-19: Что известно Впервые карантин из-за коронавируса в Украине ввели в марте 2020 года. С тех пор его то усиливали, то смягчали.

В частности, действовали следующие ограничения: общенациональный карантин, адаптивный, карантин выходного дня.

Текущий карантин действует до 30 апреля 2021 года. Это – адаптивный карантин, то есть области в зависимости от эпидемиологической ситуации распределяют в одну из зон: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Главное о карантине в Украине / Источник Минздрав / инфографика 24 канала