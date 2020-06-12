В Украине второй день подряд количество выявленных случаев COVID-19 достигает 700, что за все время эпидемии является антирекордом. Является ли это причиной возвращать жесткие карантинные ограничения?

Эпидемиолог, заслуженная врач Украины Людмила Мухарская объяснила сайту 24 канала, почему сейчас в Украине фиксируют такое количество случаев и как следует действовать власти.

С чем связаны новые антирекорды?

Есть несколько причин, почему показатели количества случаев COVID-19 выросли. Первая – это минимизация ряда ограничительных мер, в связи с чем украинцы начали активно общаться, посещать различные объекты, где более тесный контакт между людьми и тому подобное. Это привело к тому, что вирус начал быстрее распространяться и, соответственно, растет заболеваемость.

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С другой стороны, также фиксируется рост количества тестирований – то есть людей, которых протестовали, становится больше. Соответственно, увеличивается и количество подтвержденных случаев COVID-19.

Все это привело к тому, что мы видим рост заболеваемости, объясняет эпидемиолог. При этом она отмечает: в таких пределах это – предполагаемая ситуация:

В любых других случаях, не связанных только с COVID-19, если идет активнее общение между людьми, то регистрация заболеваемости увеличивается. Сейчас в Украине она не выросла внезапно – нет резкого одновременного всплеска.

Как следует сейчас действовать власти?

Прежде всего, по словам Людмилы Мухарской, нужно продолжать следить за ситуацией, проводить мониторинг. И, если рост заболеваемости будет продолжаться, проанализировать, за счет чего это происходит и тогда уже проводить корректирующие противоэпидемические мероприятия.

Например, если заболеваемость растет за счет локальных вспышек – в закрытых коллективах, как общежития или интернаты, – следует определить меры, которые будут направлены на то, чтобы это не происходило в дальнейшем. Так же, если проанализировать и понять, что, скажем, общественный транспорт на это влияет – стоит, например, увеличить количество его единиц на маршрутах.

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Если все же станет очевидно, что это происходит за счет увеличения количества проведенных тестов, то здесь ситуация – понятна и стоит продолжать тестирование.

Однако, по словам эксперта, тестировать всех точно не стоит – только конкретные группы людей. Например, точно нуждаются в проведении тестов люди, у которых есть клинические проявления COVID-19 – чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз. Кроме того, еще одна цель тестирования – скрининговое исследование. Это проводят для того, чтобы посмотреть, какие группы населения – более инфицированные, и определить, где вирус циркулирует.

Время ли говорить о коллективном иммунитете?

Мы можем утверждать, что иммунитет вырабатывается. Но пока нельзя сказать, что этот иммунитет – коллективный. Он – индивидуальный. То есть производится после того, как человек переболел.

Однако, учитывая то, что срок наблюдения за больными COVID-19 во всем мире ограничивается где-то 5-6 месяцами, мы пока не понимаем и не можем знать, какой продолжительности будет этот иммунитет и будет ли он у всех, кто переболел,

– объясняет эксперт.

В последнем случае – есть категория людей, у которых, в силу индивидуальных особенностей организма, устойчивость к болезни не появляется.

Но, в основном, иммунитет все же вырабатывается и тестирование на антитела (методом ИФА) как раз и говорит об этом. Однако для того, чтобы сделать какой-то вывод в целом по Украине, нужно протестировать на определение антител больше людей.

Становится ли вирус менее опасным?

Мутирует ли вирус в Украине – трудно сказать, потому что у нас непосредственно таких научных исследований не проводилось. Что касается мировой практики, то определенные мутации есть, но они не такие масштабные, чтобы говорить о том, что вирус изменился и имеет теперь какие-то другие свойства по своей агрессивности. Пока по крайней мере нельзя утверждать, что он стал более мягким.



Ситуация с ростом количества больных – предполагаемая / Фото Getty Images

Что известно о возможном усилении карантина?

Пока в Украине не планируют менять адаптивную систему управления карантином, однако ограничения могут усилить, если в более 10 областях количество случаев заболевания резко возрастет, отмечал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Тогда как министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет предлагать усилить карантинные мероприятия из-за роста количества новых случаев заболевания COVID-19. Он объяснил это тем, что люди стали легкомысленно относиться к коронавирусу и вести себя так, будто угрозы нет. Министр еще раз призвал украинцев соблюдать карантин.

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Мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн пресс-конференции заявил, что в Киеве могут вернуть часть карантинных ограничений, которые ранее были смягчены – в случае, если показатель заболеваемости повысится до 24 больных на 100 тысяч человек. Сегодня этот показатель составляет 16 человек на 100 тысяч населения.

Восстановление ограничений будет касаться, прежде всего, мест большого скопления людей: крупных магазинов, ТЦ, рынков, детских садов и других учреждений, где существует большая вероятность заражения,

– сказал Виталий Кличко.

Мэр также призвал правоохранителей более строго контролировать соблюдение карантина организациями и гражданами, поскольку "многие люди не соблюдают даже элементарных правил, а потом будут спрашивать, а что вы сделали, чтобы ситуация не ухудшалась?".

Кроме того, Кличко отметил, что показатель проведения тестов в Киеве превышает норму в 6 раз и составляет более 72 тестов на 100 тысяч жителей города при норме не менее 12 на 100 тысяч населения.

Советник Киевского городского головы Владимир Бондаренко в свою очередь в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что в столице болезнь входит в новый пик, не выйдя еще до конца из предыдущего. Он отметил: Киев не готов к следующим этапам ослабления карантина: полноценномму открытию кафе и ресторанов, проведению массовых мероприятий, открытию заведений культуры.

По состоянию на 12 июня ряд регионов Украины не готовы переходить к следующему этапу смягчения карантина:

Винницкая область,

Волынская,

Житомирская,

Закарпатская,

Киевская,

Львовская,

Ровненская,

Тернопольская

Черновицкая,

город Киев.

Ситуация с COVID-19 в Европе

По данным Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC), первая волна COVID-19 прошла пик во всем ЕС, кроме Швеции и Польши, передает RMF24.

Так, в странах Европы уровень заболеваемости пока снизился на 80% по сравнению с пиком, который в среднем в регионе зафиксировали 9 апреля. В государствах-исключениях число случаев заболевания растет в течение последних 14 дней и сейчас находится на самом высоком уровне с начала вспышки. Одним из объяснений такой ситуации эксперты называют увеличение количества проведенных тестов в этих странах.