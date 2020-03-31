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      Как карантин повлияет на аграриев: объяснение юриста

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      Аграрии могут оказаться в трудном положении / 24 канал

      Введение в Украине карантинных мер, связанных с COVID-19 привело к тому, что украинские аграрии несут убытки из-за ведения ограничительных мер по реализации продукции, перемещения грузов, рост цен на ресурсы и сырье и девальвации национальной валюты.

      Об этом в комментарии 24 каналау заявила адвокат, руководитель киевского офиса АО Matviyiv & Partners Юлия Лукошкина.

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      По ее словам, в условиях общего экономического кризиса, падения цен на мировых рынках и обесценивания акций украинских агрохолдингов, продолжение ограничений могут привести к увеличению стоимости инвестиционных ресурсов для таких компаний или вообще к банкротству.

      Лукошкина отметила, что позитивным изменением стало то, что в постановлении Кабмина N239 от 25 марта был расширен перечень субъектов хозяйствования которые могут работать в период карантина.

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      В частности, туда включили торговлю продуктами питания, кормами, ветеринарными препаратами, пестицидами и агрохимикатами, семенами и посадочным материалом, средствами связи при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

      То есть на сегодняшний день агросектор может работать, реализовывать свою продукцию и бесперебойно выполнять свои обязательства по контрактам,
      – сказала адвокат.

      Также она напомнила, что в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс, агропроизводители были освобождены от налога на землю и от арендной платы земель сельскохозяйственного назначения государственной собственности на два месяца, что позволит сэкономить значительные средства за счет использования этих земель без соответствующей платы. "К сожалению, более существенных изменений, которые бы помогли отрасли выдержать этот для всех сложный период, государством не предложено", – сказала Лукошкина.

      Безусловно, хотелось бы увидеть от законодателей и другие шаги для поддержки агросектора, такие как упрощение кредитования, уменьшение налоговой нагрузки и др. Сейчас предприниматели готовы даже самостоятельно находить дополнительные ресурсы для поддержки отрасли, но контролирующие органы и банки не способствуют облегчению ситуации,
      – добавила адвокат.

      Она также напомнила, что в Верховную Раду был внесен законопроект "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно финансового обеспечения мероприятий по предупреждению возникновения, распространения и ликвидации последствий коронавирусной болезни (COVID-19)".

      В частности, этим документом предлагается создать Стабилизационный фонд, который планируется наполнить за счет сокращения расходов, в том числе которые шли на поддержку отдельных отраслей. Благодаря этому, правительство сможет самостоятельно распределять средства в ручном режиме при первоочередных потребностях государства.

      "В свою очередь предложено, увеличить дефицит бюджета более чем в три раза, а расходы, должны быть сокращены почти на 55 млн грн. Предполагается, что заложенная финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей будет также значительно сокращена. В частности средства, которые были рассчитаны на программу льготного кредитования на приобретение земли, перейдут в Стабилизационный фонд", – добавила она.

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      Напомним, по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации с целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса.

      Коронавірус
      Чрезвычайная ситуация: что нужно знать / Инфографика 24 канала

      Автор: Евгения Мазур
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости политики Продукты Сельское хозяйство
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