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      Карантин – единственное лекарство, которое может нас спасти, – Садовый о коронавирусе во Львове

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      Андрей Садовый / 24 канал

      Во львовских больницах с подозрением на коронавирус сейчас есть 38 человек, 139 – на самоизоляции. Еще 5 сейчас находятся в инфекционной больнице в тяжелом состоянии, 1 человек – на искусственной вентиляции легких и 1 пациентка уже вылечилась.

      Во Львове ожидают еще несколько повторных результатов тестов. Об этом в эфире 24 канала рассказал городской голова Львова Андрей Садовый.

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      "Чем больше мы делаем тестов – тем больше выявляем людей, которые инфицированы коронавирусом. Поэтому нет другого варианта, кроме массового тестирования людей. В первую очередь – это медиков, водителей, работников социальных служб", – отметил Садовый.

      Мэр также сообщил, что сейчас во Львове откроют вторую лабораторию, которая сможет тестировать ПЦР-системы, и со следующей недели будет большая динамика результатов – как положительных, так и отрицательных.

      Если кто-то думает, что нас минует история с другими странами – он ошибается. Поэтому карантин – единственное лекарство, которое может нас спасти,
      – сказал Садовый.

      Тести
      Разница между экспресс-тестом и тестом ПЦР / Инфографика 24 канала

      Он добавил, что экспресс-тесты показали 4 положительных результата у работников крупнейшего оптового рынка "Шувар". Сегодня, 2 апреля 2020 года, ожидают финальный результат ПЦР-тестов. Также обнаружили коронавирус у 2 водителей, но повторный тест показал, что сейчас они здоровы.

      Сколько в Украине больных коронавирусом? По состоянию на 2 апреля в Украине зафиксировано 804 случая коронавируса. Больше всего больных в Киеве – 160 человек, в Черновицкой области – 143, Тернопольской области – 106 и в Ивано-Франковской – 74 случая. Единственной областью, где нет коронавируса, остается Николаевская.

      К сожалению, из-за коронавируса умерли 20 украинцев. Еще 13 – вылечились.

      Подробнее смотрите в видео прямого включения 24 канала с Андреем Садовым:

       

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Андрей Садовой Новости Львова
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