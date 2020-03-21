Карантин для импорта: исчезнут ли из продажи иностранные продукты

Украинцы уже привыкли, что могут приобрести в отечественных маркетах любой импортный товар. Более того, часто покупая даже такую привычную нам картошку или гречку, мы и не догадываемся о том, что ее к нам завезли из Польши или даже России.

Как карантин и введение ограничительных мер повлияет на импорт продуктов питания, – журналистка 24 канала расспросила экспертов.

Потребляем украинское

92% продуктов, которые потребляют украинцы, – отечественного производства. Такие цифры озвучивает экономист Олег Пендзин. Украина пока импортирует – бананы и другие цитрусовые, рыбу, которая, в основном, мороженая.

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Украина импортом, в основном, перекрывает потребность в тех продуктах, на которые у нас выросла цена. По словам Олега Пендзина, мы уже полгода едим белорусский и русский картофель, потому что он дешевле отечественного. Благодаря этому импорту мы смогли сдержать цены. Хоть украинская картошка имеется и в нужных нам объемах.

Мы едим польские яблоки, хоть в Украине также они растут, но там они дешевле. В придачу потребляем немножко польских сыров. То есть мы импортируем много продуктов не потому, что мы их не производим, а потому что они там дешевле,

– объясняет Олег Пендзин.



Украинцы в основном потребляют отечественные продукты / Фото 24 канала

Председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко соглашается с коллегой и говорит – импортные продукты не исчезнут. Если изучить перечень пунктов пересечения границ, то закрыты только пассажирские, а грузовые – работают.

Ограничительных мер в отношении импорта не было. А вот по экспорту некоторые категории продуктов должны ограничить,

– отмечает Алексей Дорошенко.

Председатель государственной таможенной службы Максим Нефедов успокаивает ценителей импорта и тех, кто панически скупает импортные спагетти и консервы из тунца, и призывает не волноваться. Ведь "заморских" продуктов питания хватит всем: их завезли в Украину на 40 тысяч тонн больше за 17 дней марта по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года. В целом импорт продуктов составил 158 тысяч тонн стоимостью 211 миллионов долларов. Это почти 8 000 полностью заполненных фур на 20 тонн.

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"В этом росте есть и определенная доля детенизации, потому что видим существенный рост с начала года по всем "контрабандорискованным" товарам. Или люди внезапно стали больше покупать мобильных телефонов и алкоголя, или это просто то, что всегда было вне официальной статистики", – отмечает чиновник.

Влияние валюты на продукты

По большому счету, серьезных проблем с насыщением украинского рынка продуктами в связи с коронавирусом или мерами безопасности - не будет. Украинцы никоим образом не почувствуют сложности, связанные с едой. Есть проблемы в другом – падение курса гривны. Тот импорт, который сюда заходит для балансировки рынка, станет дороже.



Курс валют будет влиять на цену продуктов / Фото 24 канал

Поскольку импорт сюда заходить будет дороже, к этому уровню цен будут подтягивать и украинские. Как следствие, стоимость продукции, в том числе и отечественного производителя вырастет и будет соответствовать динамике, которая сегодня есть на валютном рынке. Это опасность, потому что импорт у нас является балансирующим,

– отмечает Олег Пендзин.

Аналогичная ситуация с ценами на газ для населения. Мы в основном потребляем газ собственного производства, но фиксируем его по стоимости импортного. Ведь он является балансирующим. И, по мнению эксперта, в этом кроется опасность.

Алексей Дорошенко тоже предсказывает рост цен из-за валютных колебаний.

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Если мы говорим о стоимости продукции и возможности купить валюту, доллар был по 24,5-25 гривен, в цену продуктов производители и импортеры закладывали курс в 26 гривен. После роста курса доллара до 28 гривен цены на продукты начнут понемногу поднимать.

Этот процесс будет растянут во времени, но товар точно не исчезнет, для этого нет оснований. Правда, спрос на него уменьшится. Люди сокращают свои расходы. Покупают прежде всего продукты и товары первой необходимости,

– говорит Алексей Дорошенко.

Какие именно продукты Украина импортировала и в каких объемах:

молочные продукты (сыры), яйца птицы, натуральный мед – 3177 тонн, что на 312% больше. Суммарно было ввезено этой категории товара на 13,6 миллиона долларов;

готовые продукты из зерна злаков, муки, мучные кондитерские изделия – 6166 тонн, что на 83% больше, на сумму 12,3 миллионов долларов;

фрукты, съедобные плоды и орехи – 45 837 тонн (+3%) на сумму 33,9 миллиона долларов;

овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубни – 38 908 тонн (+138%), на сумму 20,4 миллиона долларов;

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молоко и пахта – 921 т (+163%) стоимостью в 1,2 миллиона долларов;

рыба свежая не обработанная – 2 493 т (+73%) на 14 миллионов долларов;

рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные готовые – 14 381 т (+0,5%) на 18,8 миллиона долларов;

кофе, чай, мате, или парагвайский чай, и пряности – 1 293 т (+30%) на 4,3 миллиона долларов;

экстракты, эссенции и концентраты кофе, сиропы, соусы, супы и прочее – 3 854 т (+23%) на 25,1 миллиона долларов;

алкогольные и безалкогольные напитки и уксус – 16 610 т (+65%) на 23 миллиона долларов.

Такое количество продуктов Украина импортировала с начала года (в сравнении с аналогичным периодом 2019 года), по данным Государственной таможенной службы.



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