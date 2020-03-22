Карантин и церковь: во Львове правят богослужения в пустых церквах – фото

Чтобы не допустить распространения коронавируса в Украине власть временно запретила массовые мероприятия с участием более 10 человек. Это касается, в частности, религиозных обрядов и церемоний. Священники тоже призывают верующих оставаться дома, а за богослужениями наблюдать в онлайн-режиме. Во Львове этих указаний придерживаются.

Так, мэр города Андрей Садовый обнародовал в своем телеграмм-канале фото с полупустого Храма Ольги и Елизаветы во Львове. Он поблагодарил всех горожан, которые прислушиваются к советам и помогают своим старшим родным и близким "посетить церковь благодаря онлайн-трансляциям".

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Так выглядит утренняя служба в одном из львовских храмов – Ольги и Елизаветы. Несколько человек, которые все же пришли, слушают богослужения на улице на безопасном расстоянии друг от друга,

– сообщил он.



Утреннее богослужение в Храме Ольги и Елизаветы во Львове / Фото из телеграмм-канала Андрея Садового

Внимание! В воскресенье, 22 марта, львовяне смогут смотреть на 24 канале прямую трансляцию из Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве. Она начнется в 11:00.



Что запрещено в Украине из-за карантина / Инфографика 24 канала