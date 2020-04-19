Карантин из-за коронавируса ослабят США, Италия и Сербия

США, Италия и Сербия готовятся к ослаблению карантина. Отметим, что США и Италия находятся на первых ступеньках антирейтинга по количеству больных COVID-19.

США

Вже у понеділок, 20 квітня, американські штати Техас і Вермонт дозволять окремим категоріям підприємств відновити роботу. Про це Трамп заявив на пресбрифінгу робочої групи Білого дому щодо коронавірусу.

Зверніть увагу Коронавірус у США: у країні новий антирекорд смертності

Президент США зауважив, що губернатор Техаса Грег Еббот "точно знає, що робить".

Техас і Вермонт дозволять окремим категоріям підприємств відкритися у понеділок за умови відповідного соціального дистанціювання,

– сказав Трамп.

Він також анонсував послаблення карантинних заходів у штаті Монтана 24 квітня. А штати Огайо, Північна Дакота й Айдахо рекомендували своїм підприємствам не ключових галузей готуватися до плавного відкриття з першого травня.

Коронавірус у США

США лідирують за кількістю випадків коронавірусу у світі, наступні – Іспанія та Італія.

Станом на 19 квітня на COVID-19 захворіли 738 923 людини, з них понад 39 тисяч померли, ще 68 285 –одужали.

Найгірша ситуація була у штаті Нью-Йорк, місто стало епіцентром коронавірусу.

Тест на коронавірус здали понад 3 мільйона американців.

Італія

Італія також поступово послабить карантин з 4 травня. Відтоді людям дозволять одиночні заняття бігом на вулиці, не більше години на день. Зараз за це передбачений штраф, передає Corriere della Sera.

Цікаво Важкі пацієнти та безпека лікарів: що найбільше вразило українських медиків в Італії

Офіційне рішення про нові умови карантину уряд має ухвалити 20 квітня, воно набуде чинності з 4 травня. Як і очікувалося, країна має намір послабити деякі обмеження, однак зняття карантину не буде таким швидким, як прогнозувалося досі.

Як сказав міністр охорони здоров'я Роберто Сперанца, послаблення має бути "дуже поступовим", зважаючи на показники смертності.

Що передбачає послаблення карантину в Італії:

відкриття окремих виробництв у безпечних регіонах;

запрацює більше виробничих потужностей;

відновиться будівництво, торгівля, бари і ресторани;

молоді до 18 років дозволять відвідування родичів за умови використання масок та рукавичок;

дозволять ігри з малими дітьми на свіжому повітрі;

запрацювати нові правила користування громадським транспортом в Італії;

у вересні, очікується відновлення туризму, відкриття закладів культури та шкіл.

У новому рішенні уряд також передбачає, що влітку італійці матимуть доступ до пляжів, але будуть діяти заходи, що запобігають скупченню людей. Натомість у "червоних зонах", де епідемія на піку, послаблення може затриматися.

Коронавірус в Італії

В Італії знизилася кількість хворих у реанімації і померлих, однак показники досі високі.

Загалом у країні на коронавірус захворіли 175 925 людей, 23 227 хворих померли, ще 44 927 – одужали.

Там діє жорсткий карантин, людям не можна виходити на вулиці без нагальної потреби.



Карантин в Італії / Фото Getty Images

Сербія

У Сербії також планують послабити карантинні заходи. Про подальший план дій розповів президент країни Александр Вучич, пише PTC. З 21 квітня у Сербії скасують низку обмежень.

Послаблення карантину у Сербії

З 21 квітня:

відчиняються автомобільні і велосипедні майстерні, вулканізації, хімчистки, магазини з продажу будівельних матеріалів, швейні та взуттєві майстерні;

будівельники зможуть почати працювати наповну;

комендантська година у робочі дні буде скорочена на годину;

людям, старшим за 65 років, яким зараз зовсім заборонено виходити з дому, дозволять виходити з дому тричі на тиждень по одній годині щодня.

З 27 квітня:

відчиняються інші магазини площею до 300 квадратних метрів, за винятком магазинів в торгових центрах;

перукарні, салони краси, спортивні зали, за планом, почнуть працювати з 4 травня.

З 4 по 11 травня:

відкриття готелів, курортів, торгових центрів, міжміських перевезень;

контрольоване відкриття аеропортів, кафе і ресторанів.

Важливо Які країни Європи послаблюють карантин попри пандемію COVID-19: перелік

Коронавірус у Сербії