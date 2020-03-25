Как изменились улицы городов Украины во время карантина: фото

Уже вторую неделю украинцы привыкают к жизни в условиях карантина. Людей призывают без необходимости не выходить на улицы, а все, кто имеет возможность, перешли на дистанционный режим работы. Мы решили сравнить как выглядели центральные улицы крупнейших городов Украины до ограничений и как выглядят сейчас.

Судя по фотографиям, которые публикуют жители городов в соцсетях и локальные СМИ, улицы украинских мегаполисов опустели, на дорогах также ощутимо меньше транспорта. С 18 марта в Украине введено усиление карантинных мероприятий: закрылись все торгово-развлекательные центры, фитнес-клубы, заведения питания и магазины (кроме продуктовых) и др. Кроме того, в Киеве, Харькове и Днепре не работает метро.

Важно Правительство продлило карантин до 24 апреля

Киев

В столице из-за эпидемии коронавируса ввели режим чрезвычайной ситуации. От 23 марта здесь общественным транспортом разрешили пользоваться только работникам определенных категорий, которые имеют соответствующее удостоверение. Посещать спортивные площадки и играть на детских в городе запретили. Столичные коммунальщики дезинфицируют жилые многоэтажки и остановки общественного транспорта.

По состоянию на 25 марта из 113 заражений коронавирусом в стране, 34 – в Киеве.

Фото: Pinterest, Big Kiev

Фото: Владимир П. / photographers.ua, Big Kiev

Фото: Вести, Апостроф

Львов

Во Львове и в Львовской области с 24 марта ввели режим чрезвычайной ситуации. По состоянию на 25 марта в областной инфекционной больнице находятся 44 пациента с подозрением на коронавирус. На самоизоляции – еще 46 человек. В городе зафиксировано два подтвержденных случая заболевания.

Фото: Калина Тур, УНИАН

Фото: The Village, Олег Радик / Facebook

Харьков

По состоянию на 25 марта в городе не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом. Один больной – в Харьковской области. Между тем жителей региона призывают соблюдать карантин и наказывают нарушителей (в области уже зафиксировали более 150 случаев нарушения ограничений).

Фото: Новости Харькова, Василий Голосный / Харьковские известия

Фото: babaecalus / livejournal, Василий Голосный / Харьковские известия

Днепр

В Днепре также был введен ряд мер предосторожности из-за коронавируса. Так, с 26 марта в городе будут отменены маршрутки. Весь городской транспорт переводится в режим перевозки по пропускам. За подделку последних будут наказывать как за нарушение карантина. Также пассажиров в транспорт не пускают без масок.

На сегодня на Днепропетровщине официально подтверждены два случая заболевания коронавирусом – супруги, которые вернулись из отдыха во Франции. Они находятся в одной из больниц Днепра. 24 марта, в инфекционной больнице Днепра умер 47-летний мужчина, у которого подозревали коронавирус.

Фото: Наш город, Днепровская панорама

Фото: gridih / livejournal, Наш город

Одесса

25 марта в Одесской области зафиксировали первый лабораторно подтвержденный случай Covid-19. При этом в Одессе закончились экспресс-тесты на коронавирус и город снова зависит от поставок из Киева.

Фото: doroga.ua, Мария Котова / Одесская жизнь

Фото: Моя Одесса, Мария Котова / Одесская жизнь