20:11
8 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин может продлиться до весны 2021 года, – врач-инфекционист о COVID-19 в Украине

      - Читати новину українською
      Федір Лапій / espreso.tv

      Карантинные мероприятия в Украине должны продлиться до 24 апреля 2020 года. Однако, вероятно, их могут продлить. Врач-инфекционист Федор Лапий предположил, что ограничительные меры могут быть до весны 2021 года.

      Таку думку він висловив в ефірі 24 каналу і розповів, що на літо вірус відступатиме. Скоріше за все, він може повернутися восени як друга хвиля коронавірусної інфекції.

      До теми Як суди запобігають поліцейському свавіллю у зв'язку з карантином: коментар адвоката

      За словами Лапія, нам потрібно буде витримати до наступної весни, а вже потім можна буде думати про скасування карантинних заходів.

      Про скасування обмежень можна буде говорити не раніше, ніж через рік. Мова йде не про дотримання таких суворих обмежень, які маємо станом на зараз. Можливо, у нас будуть "карантинні канікули", які почнуться наприкінці травня – початку червня,
      – заявив Лапій.

      Він додав, що обмеження до весни 2021 року можуть бути не такими суворими, які є зараз. А вже в травні 2019 року можна буде говорити про скасування найсуворіших – перебування в громадських місцях по 2 осіб, обмежена тривалість прогулянок чи перебування на дитячих майданчиках.

      коронавірус заборони карантин
      Що заборонено через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

      На думку експерта, це може стосуватись і навчання в школах, відвідування дитячих садочків. Можливо, нададуть рекомендації за кількістю відвідувачів в кафе чи ресторанах.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Здоровье Карантин в Украине 2020 Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Новости Здоровье
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      6 апреля , 12:31 Украинский бизнес против коронавируса: кто и чем помогает
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 19:00 Коронавирус погубит Россию, или Почему Кремль проиграл в поединке с Европой
      Олександр Коваленко