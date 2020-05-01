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      Карантин на Мальдивах: власти островов помогают туристам деньгами

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      Туристы не могут покинуть Мальдивы из-за вспышки коронавируса
      На Мальдивах застряли около 500 туристов / Jones around the world

      На Мальдивских островах застряли несколько сотен туристов. Они не могут вылететь домой из-за ограничений, которые ввели в связи с пандемией.

      Всего заложниками ситуации на фешенебельном курорте стали около 500 человек. Об этом сообщает CNN.

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      По словам министра туризма Вахида Али, сотня людей находятся в аэропорту Мале. Власти островов оплачивает проживание и питание тех лиц, у которых иссякли финансовые ресурсы.

      Что известно о коронавирусе на Мальдивах

      • О первых случаях коронавируса на Мальдивах сообщили в начале марта.
      • 12 марта на островах объявили чрезвычайное положение.
      • Сейчас зарегистрировали около 470 случаев COVID-19, от болезни умер один человек.
      • Туристическая сфера курорта отмечала значительные потери из-за закрытия границ и отмены рейсов.

      карантин і самоізоляціяКарантин и самоизоляция / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Мальдивы Туристический бизнес
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