Карантин на Мальдивах: власти островов помогают туристам деньгами

На Мальдивских островах застряли несколько сотен туристов. Они не могут вылететь домой из-за ограничений, которые ввели в связи с пандемией.

Всего заложниками ситуации на фешенебельном курорте стали около 500 человек. Об этом сообщает CNN.

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По словам министра туризма Вахида Али, сотня людей находятся в аэропорту Мале. Власти островов оплачивает проживание и питание тех лиц, у которых иссякли финансовые ресурсы.

Что известно о коронавирусе на Мальдивах

О первых случаях коронавируса на Мальдивах сообщили в начале марта.

12 марта на островах объявили чрезвычайное положение.

Сейчас зарегистрировали около 470 случаев COVID-19, от болезни умер один человек.

Туристическая сфера курорта отмечала значительные потери из-за закрытия границ и отмены рейсов.

Карантин и самоизоляция / Инфографика 24 канала