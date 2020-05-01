Карантин на Мальдивах: власти островов помогают туристам деньгами
На Мальдивских островах застряли несколько сотен туристов. Они не могут вылететь домой из-за ограничений, которые ввели в связи с пандемией.
Всего заложниками ситуации на фешенебельном курорте стали около 500 человек. Об этом сообщает CNN.
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По словам министра туризма Вахида Али, сотня людей находятся в аэропорту Мале. Власти островов оплачивает проживание и питание тех лиц, у которых иссякли финансовые ресурсы.
Что известно о коронавирусе на Мальдивах
- О первых случаях коронавируса на Мальдивах сообщили в начале марта.
- 12 марта на островах объявили чрезвычайное положение.
- Сейчас зарегистрировали около 470 случаев COVID-19, от болезни умер один человек.
- Туристическая сфера курорта отмечала значительные потери из-за закрытия границ и отмены рейсов.
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