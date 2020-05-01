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      Карантин на улице: в чем сейчас нуждаются бездомные и как помочь

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      Люди нуждаются в пище, воде и средствах дезинфекции
      Люди нуждаются в еде, воде и средствах дезинфекции / Фото 24 канала

      Во время карантина отовсюду звучит призыв "Оставайтесь дома". Однако не все люди имеют возможность его соблюдать. В частности, потому что этого самого дома у них просто нет. Рассказываем, как можно помочь бездомным сегодня и в чем они нуждаются больше всего.

      Как помочь людям на улице?

      Как рассказал в комментарии сайту 24 канала глава Общины святого Эгидия в Киеве, Юрий Лифансе, с введением карантина на улицах появились новые бездомные.

      В частности, это – работники, которые работали на стройках. Они сокращаются сейчас, часто это – неквалифицированный персонал, который уволили первым и теперь им негде жить. Так же нет подработок, поэтому люди, которые арендовали места в хостелах, тоже остались на улице. Есть и те, кто просто не смог выехать из Киева, когда перекрыли междугороднее сообщение.

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      Сегодня помочь можно едой, потому что, например, столовые, где можно было поесть дешево или бесплатно, закрыты.

      Нужно выходить из дома с бутербродом и бутылкой воды, чтобы дать бездомным, которых встречаешь на улице. Потому что сейчас они не могут доехать до того места, где есть еда. Так помочь может каждый,
      – отметил Юрий Лифансе.

      Он добавил, что сейчас нужны также сезонные вещи (одежда, обувь для взрослых). А также маски (без них бездомные не могут зайти в магазины) и антисептики (общественные уборные закрыты, поэтому возможности нормально вымыть руки фактически нет).

      Также, если есть возможность, важно поддерживать организации, которые это делают регулярно. Например, волонтеры Общины Святого Эгидия несколько раз в неделю раздают еду и вещи бездомным в нескольких районах Киева.

      Как можно помочь:

      • лично принести еду на раздачу (для каждого пункта – свое расписание, указанное ниже);
      • приготовить обед для бездомных, а волонтеры заедут к вам и заберут его;
      • подвезти волонтеров и помочь доставить еду;
      • финансово.

      Подробная информация, контакты и реквизиты – на Facebook-странице Общины.

      бездомні
      бездомні
      бездомні

      бездомні
      Где раздают еду бездомным в Киеве

      Также не прекращают работу во время карантина волонтеры организации "Помоги бездомному". Они раздают обеды на Подоле в Киеве (возле Житнего рынка) и привозят еду в социальные центры, где бездомные могут оставаться на ночевку или временно проживать.

      Онлайн-карта со всеми пунктами горячего питания в Киеве – здесь. На карту нанесены места, где бедные могут поесть в период карантина. В описании каждой точки – название организации, которая помогает бездомным, а в деталях карты – ссылки на их страницы в Facebook. Кроме вышеназванных организаций, здесь, в частности, указаны: BEZ дома, "Парасоля / Молодь небайдужа", Деполь (Харьков), Каритас-Спес (РКЦ), Від серця до серця.

      бездомні
      На Пасху бездомным также раздавали куличи / Фото Ganna Ginda, Facebook Общины Святого Эгидия

      Помощь приютам для животных

      Карантин отразился и на существовании приютов для четвероногих. И тогда как, например, в США люди массово пошли в такие заведения, чтобы завести себе домашнего питомца, в Украине ситуация несколько иная.

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      Так, по словам директора приюта "Сириус" Александры Мезиновой, с началом пандемии возросло количество звонков с просьбой отдать животное в приют. Кроме того, на улицах стало больше бездомных собак и кошек – из-за кризиса ухудшилось материальное положение людей и иногда домашнего любимца просто выгоняют на улицу.

      Сами приюты тоже требуют финансирования: из-за карантина туда не ездят посетители, а компаний, которые обычно помогают, также коснулся кризис.

      Уменьшилась корпоративная и индивидуальная финансовая помощь приюту, ведь граждане и организации оказались в сложных условиях. Однако именно сейчас приют особенно нуждается в помощи, а животные – в пристрое,
      – рассказала директор "Сириуса".

      Как можно помочь:

      • купить корм для животных (например, жители "Сириуса" потребляют в день 1 200 кг экструдированного корма и около 300 кг сухого корма);
      • купить необходимые лекарства и обработки (от блох, клещей и т.п);
      • финансово.

      безпритульні
      Помочь можно, забрав беспризорное животное домой / Фото Facebook "Сириус"

      Людей также призывают забрать себе кота или песика из приюта. Однако подчеркивают: животное – не игрушка и не временное развлечение. Новые хозяева подписывают договор с приютом, проходят испытательный срок и регулярно получают рекомендации от кураторов по адаптации домашних любимцев.

      Контакты и реквизиты приютов – на их страницах в соцсетях (там можно также найти более подробную информацию об актуальных потребностях). Среди крупнейших: "Сириус", "Happy paw", Гостомельский приют для животных.

      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новости Киева Статьи Публикации
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