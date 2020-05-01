Карантин на улице: в чем сейчас нуждаются бездомные и как помочь

Во время карантина отовсюду звучит призыв "Оставайтесь дома". Однако не все люди имеют возможность его соблюдать. В частности, потому что этого самого дома у них просто нет. Рассказываем, как можно помочь бездомным сегодня и в чем они нуждаются больше всего.

Как помочь людям на улице?

Как рассказал в комментарии сайту 24 канала глава Общины святого Эгидия в Киеве, Юрий Лифансе, с введением карантина на улицах появились новые бездомные.

В частности, это – работники, которые работали на стройках. Они сокращаются сейчас, часто это – неквалифицированный персонал, который уволили первым и теперь им негде жить. Так же нет подработок, поэтому люди, которые арендовали места в хостелах, тоже остались на улице. Есть и те, кто просто не смог выехать из Киева, когда перекрыли междугороднее сообщение.

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Сегодня помочь можно едой, потому что, например, столовые, где можно было поесть дешево или бесплатно, закрыты.

Нужно выходить из дома с бутербродом и бутылкой воды, чтобы дать бездомным, которых встречаешь на улице. Потому что сейчас они не могут доехать до того места, где есть еда. Так помочь может каждый,

– отметил Юрий Лифансе.

Он добавил, что сейчас нужны также сезонные вещи (одежда, обувь для взрослых). А также маски (без них бездомные не могут зайти в магазины) и антисептики (общественные уборные закрыты, поэтому возможности нормально вымыть руки фактически нет).

Также, если есть возможность, важно поддерживать организации, которые это делают регулярно. Например, волонтеры Общины Святого Эгидия несколько раз в неделю раздают еду и вещи бездомным в нескольких районах Киева.

Как можно помочь:

лично принести еду на раздачу (для каждого пункта – свое расписание, указанное ниже);

приготовить обед для бездомных, а волонтеры заедут к вам и заберут его;

подвезти волонтеров и помочь доставить еду;

финансово.

Подробная информация, контакты и реквизиты – на Facebook-странице Общины.









Где раздают еду бездомным в Киеве

Также не прекращают работу во время карантина волонтеры организации "Помоги бездомному". Они раздают обеды на Подоле в Киеве (возле Житнего рынка) и привозят еду в социальные центры, где бездомные могут оставаться на ночевку или временно проживать.

Онлайн-карта со всеми пунктами горячего питания в Киеве – здесь. На карту нанесены места, где бедные могут поесть в период карантина. В описании каждой точки – название организации, которая помогает бездомным, а в деталях карты – ссылки на их страницы в Facebook. Кроме вышеназванных организаций, здесь, в частности, указаны: BEZ дома, "Парасоля / Молодь небайдужа", Деполь (Харьков), Каритас-Спес (РКЦ), Від серця до серця.



На Пасху бездомным также раздавали куличи / Фото Ganna Ginda, Facebook Общины Святого Эгидия

Помощь приютам для животных

Карантин отразился и на существовании приютов для четвероногих. И тогда как, например, в США люди массово пошли в такие заведения, чтобы завести себе домашнего питомца, в Украине ситуация несколько иная.

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Так, по словам директора приюта "Сириус" Александры Мезиновой, с началом пандемии возросло количество звонков с просьбой отдать животное в приют. Кроме того, на улицах стало больше бездомных собак и кошек – из-за кризиса ухудшилось материальное положение людей и иногда домашнего любимца просто выгоняют на улицу.

Сами приюты тоже требуют финансирования: из-за карантина туда не ездят посетители, а компаний, которые обычно помогают, также коснулся кризис.

Уменьшилась корпоративная и индивидуальная финансовая помощь приюту, ведь граждане и организации оказались в сложных условиях. Однако именно сейчас приют особенно нуждается в помощи, а животные – в пристрое,

– рассказала директор "Сириуса".

Как можно помочь:

купить корм для животных (например, жители "Сириуса" потребляют в день 1 200 кг экструдированного корма и около 300 кг сухого корма);

купить необходимые лекарства и обработки (от блох, клещей и т.п);

финансово.



Помочь можно, забрав беспризорное животное домой / Фото Facebook "Сириус"

Людей также призывают забрать себе кота или песика из приюта. Однако подчеркивают: животное – не игрушка и не временное развлечение. Новые хозяева подписывают договор с приютом, проходят испытательный срок и регулярно получают рекомендации от кураторов по адаптации домашних любимцев.

Контакты и реквизиты приютов – на их страницах в соцсетях (там можно также найти более подробную информацию об актуальных потребностях). Среди крупнейших: "Сириус", "Happy paw", Гостомельский приют для животных.