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      Карантин продолжат: у Зеленского посоветовались о смягчении

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      Карантин в Украине продлят до мая: у Зеленского посоветовались о смягчении / president.gov.ua

      Правительство планирует продлить карантин, поскольку не был пройден пиковый период заболеваемости коронавирусом – он ожидается в начале мая. При этом на совещании у президента Владимира Зеленского рассмотрели различные возможности смягчения карантина ради психологической поддержки людей и запуска экономики.

      "Надо точно сказать людям, когда и что будет открыто, каков четкий план действий правительства. Пик заболеваемости ожидают в начале мая. Люди должны понимать, можно ли будет гулять в парках, когда будут работать парикмахерские, нотариусы, адвокаты и прочий бизнес. Я знаю, что для поддержания формы хотят тренироваться олимпийцы. Все люди должны иметь четкое видение, как и когда может смягчаться карантин", – сказал Зеленский, сообщили в Офисе Президента.

      Важно Минздрав предлагает продлить карантин до 12 мая и ослабить: откроют парки и музеи

      Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что для начала нужно смягчать карантинные мероприятия на некритичных объектах инфраструктуры, которые могут сыграть роль в стабилизации экономики.

      Шмыгаль также отметил, что Украина вовремя ввела карантин и благодаря этому пока удается избежать критической ситуации с количеством больных.

      На совещании у Зеленского также обсудили дальнейшее обеспечение страны средствами защиты. Координационный совет по противодействию распространению COVID-19 организовал закупки средств, которых хватит на следующие 3 недели. В дальнейшем поставки будет обеспечивать Минздрав, который уже организует закупки по упрощенной процедуре.

       


      Карантин продлят до 12 мая: какие будут смягчения / инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Владимир Зеленский Коронавирус COVID-19 Кабинет Министров Украины Денис Шмыгаль Офіс Президента
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