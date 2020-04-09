Карантин слишком жесткий, – Милованов раскритиковал новые ограничения от правительства

Экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов считает, что некоторые ограничения, которые ввели в Украине из-за коронавируса, нецелесообразны.

"В Украине карантин слишком жесткий. Он не целевой. У нас недостаточно тестирования, то есть, мы не знаем, где именно есть кластеры заражений", – сказал он в интервью 24 канала.

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По его словам, если бы правительство имело эти данные, то можно было бы вводить жесткий карантин только в определенных населенных пунктах до тех пор, пока там не стабилизируется ситуация. А в тех населенных пунктах, где уже стабилизировалась, ввести меньшие ограничения.

Если посмотреть на развитые страны, то есть общенациональные рекомендации, но каждый город или село может вводить более жесткие или мягкие ограничения. Именно поэтому важно было бы делать более таргетируемый и целевой карантин,

– пояснил экс-министр.

"Прежде всего проанализируем те ограничения, с которыми перегнули, – запретить в парках гулять вообще, кроме редких случаев. Что плохого, если человек будет там утром бегать один, вдвоем и никого не будет рядом? Второе – мэр Кличко вообще предлагал запретить проезд на частных авто – эту всю ерунду нужно, конечно, перестать говорить", – заявил он.

Он считает, что такие ограничения раздражают людей и неэффективны, поэтому разрушают доверие к правительству.

Смотрите видео полного интервью с Тимофеем Миловановым:



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала