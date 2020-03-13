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      Карантин в Италии: жители из окон вместе поют песни – видео

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      В Италии жители из окон вместе поют бодрящие песни / Скриншот из видео

      Жители итальянского города Сиена стараются не падать духом в разгар эпидемии коронавируса. Соседи склоняются из своих окон, чтобы вместе петь любимую местную народную песню.

      Видео широко распространяется в социальных сетях и напоминает о важности духа и солидарности в такие кризисные периоды.

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      Песня Canto della Verbena (И пока Сиена спит) – любимая местная народная песня. Ее жители Сиены обычно поют для того, чтобы выразить свою гордость за прекрасный тосканский город.

      Как комментируют видео в сети

      Ролик в сети опубликовал писатель Дэвид Аллегранти.

      В Сиене, городе, к которому я очень привязан, ты остаешься дома, но поешь вместе, будто на улице. Меня тронули,
      – подписал пост писатель.

      Композитор, вещатель и писатель Говард Гудолл ответил ему: "Когда выпадает вечер в замкнутой Сиене, граждане в своих домах поют вместе, как будто они на улице. Какой трогательный завет для музыкальных и открытых людей Италии".

      Другой пользователь в твиттере написал: "Представьте, что целый мир поет так из своих домов. Ни ненависти, ни ничего. Просто все вместе. Любите это так сильно".

      В итальянской Сиене жители из окон вместе поют песни: смотрите видео

      Коронавирус в Италии: основное

      • Среди европейских стран больше всего от коронавируса пострадала Италия. Там заболели более 15 тысяч человек, умерли – 1 тысяча 16 человек.
      • Сначала коронавирус распространился на север государства, однако впоследствии охватил всю страну.
      • Италия стала первой страной в мире, которая из-за коронавируса ввела ограничения на территории всей страны.
      • Передвигаться в пределах Италии можно только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.
      • Действует также запрет на публичные собрания, закрыты парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, включая бары и рестораны.


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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус Covid-19 Здоровье Музыка
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