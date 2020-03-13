Карантин в Италии: жители из окон вместе поют песни – видео

Жители итальянского города Сиена стараются не падать духом в разгар эпидемии коронавируса. Соседи склоняются из своих окон, чтобы вместе петь любимую местную народную песню.

Видео широко распространяется в социальных сетях и напоминает о важности духа и солидарности в такие кризисные периоды.

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Песня Canto della Verbena (И пока Сиена спит) – любимая местная народная песня. Ее жители Сиены обычно поют для того, чтобы выразить свою гордость за прекрасный тосканский город.

Как комментируют видео в сети

Ролик в сети опубликовал писатель Дэвид Аллегранти.

В Сиене, городе, к которому я очень привязан, ты остаешься дома, но поешь вместе, будто на улице. Меня тронули,

– подписал пост писатель.

Композитор, вещатель и писатель Говард Гудолл ответил ему: "Когда выпадает вечер в замкнутой Сиене, граждане в своих домах поют вместе, как будто они на улице. Какой трогательный завет для музыкальных и открытых людей Италии".

Другой пользователь в твиттере написал: "Представьте, что целый мир поет так из своих домов. Ни ненависти, ни ничего. Просто все вместе. Любите это так сильно".

В итальянской Сиене жители из окон вместе поют песни: смотрите видео

A Siena, città alla quale sono molto legato, si sta in casa ma si canta insieme come se si fosse per la strada. Mi sono commosso pic.twitter.com/IDPqNEj3h3 — David Allegranti (@davidallegranti) March 12, 2020

Коронавирус в Италии: основное

Среди европейских стран больше всего от коронавируса пострадала Италия. Там заболели более 15 тысяч человек, умерли – 1 тысяча 16 человек .

. Сначала коронавирус распространился на север государства, однако впоследствии охватил всю страну.

Италия стала первой страной в мире, которая из-за коронавируса ввела ограничения на территории всей страны .

. Передвигаться в пределах Италии можно только по уважительной причине – на работу, по состоянию здоровья или в связи с семейными обстоятельствами.

Действует также запрет на публичные собрания, закрыты парикмахерские, салоны красоты, заведения питания, включая бары и рестораны.



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