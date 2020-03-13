Карантин в Киеве: что известно о работе метро

Во время карантина из-за коронавируса столичное метро будет работать в обычном режиме. Однако его будут продолжать усиленно дезинфицировать.

О режиме работы метро сообщили в пресс-службе Киевского метрополитена.

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Метро пока будет работать в обычном графике с усиленным режимом дезинфекции, который был введен в конце января 2020 года,

– говорится в сообщении.

Всем работникам метро рекомендуют носить маски. Об этом рассказала пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, пишет "РБК-Украина".

Дважды в день проводят дезинфекцию пола, поручней, подоконники, ручек дверей. Один раз в день перед выходом на рейс обрабатывают весь подвижной состав. По словам Макогон, для дезинфекции используют растворы Тентамин и Тентамин +.

Что известно о режиме работы киевского метро

Основное время открытия всех станций – 5:45. Основное время закрытия всех станций – 00:00.

Интервал движения поездов зависит от времени суток, дня и линии. В час пик (7:00 – 10:00 и 17:00 – 20:00): 1 минута 30 секунд – 3 минуты. В вечернее время (в выходные и праздничные дни): 5 – 10 минут.

Карантин в Украине: основное

С 11 марта по всей Украине ввели карантин на 3 недели из-за распространения коронавируса. Ограничительные мероприятия продлятся до 3 апреля.

В течение этого времени запрещено проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Временно остановили обучение в школах, университетах и детских садах.

Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Этот запрет не касается мер государственной необходимости.

Проведение спортивных мероприятий возможно с разрешения международных организаций. Однако оно должно происходить без зрителей.



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