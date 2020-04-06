Карантин в Киеве: мэрия столицы обнародовала список мест, где нельзя появляться без маски

Киевский городской совет обнародовал список мест, которые считаются "общественными". В них, после соответствующего распоряжения правительства, запрещено находиться без защитной маски из-за вспышки COVID-19 в Украине и пандемии коронавируса в мире.

Так, соответствующее разъяснение предоставили в мэрии Киева. Пресс-служба обнародовала список на фейсбук-странице Киевского горсовета.

Между тем Мужчина переплыл Днепр, протестуя против закрытия Гидропарка: видео

"Общественными местами" в Киеве считаются:

территории общего пользования: улицы, площади, бульвары, проспекты, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, скверы и площадки, подземные переходы, парки, рекреационные зоны, сады, пляжи, кладбища, другие территории общего пользования;

помещения органов государственной власти и органов местного самоуправления, других государственных учреждений, предприятий, учреждений и организаций (в частности, учреждения торговли, предоставления услуг и т.п.) всех форм собственности, гостиниц и аналогичных средств размещения граждан, общежитий, вокзалов и аэропортов;

транспорт (в том числе работающий в режиме регулярных специальных перевозок), остановки общественного транспорта; придомовые территории;

территории зданий и сооружений инженерной защиты территорий; территории предприятий, учреждений, организаций и закрепленные за ними территории на условиях договора.

Поэтому, в мэрии столицы напомнили, что 6 апреля гражданам запретили передвигаться по улицам без документов, удостоверяющих личность, самовольно оставлять места обсервации или изоляции, нарушать условия самоизоляции.

Также нельзя находиться в общественных местах без маски или респиратора, перемещаться группой более 2 человек, находиться в общественных местах лицам, не достигшим 14 лет, без сопровождения родителей, проводить все массовые мероприятия.

Отдельно запрещено посещение парков, скверов, зон отдыха, лесопарковых и прибрежных зон, кроме выгула домашних животных одним лицом и в случае служебной необходимости.



Новые карантинные ограничения / Инфографика 24 канала