Карантин в Киеве: полиция взялась за переполненные маршрутки и водителей-нарушителей

В Киеве работники полиции начали останавливать переполненные пассажирами маршрутки. В то же время в Днепре, Харькове, Одессе и Львове создадут полицейские мобильные спецгруппы, которые будут проверять количество пассажиров в общественном транспорте.

Во всех остальных регионах эту работу будут проводить патрульные полицейские. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-центр Нацполиции.

Актуально Карантин в Украине: кто будет контролировать пассажиров в маршрутках и трамваях

По его словам, все полицейские, которые несут службу на улицах городов и сел, будут проводить информационную работу. Также он призвал руководителей профильных предприятий и предпринимателей, предоставляющих услуги пассажирских перевозок, с пониманием отнестись к временным запретам.

Обратите внимание! Несмотря на запрет в Украине все еще ездят переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок. Подробнее – по ссылке.

Сегодня водителя-нарушителя правоохранители поймали на улице Братиславской, что в Деснянском районе Киева.



Полиция остановила нарушителя-водителя в Киеве / Фото dtp.kiev.ua

Обращение главы Нацполиции к украинцам: смотрите видео

Ограничения в работе транспорта во время карантина: основное

В Украине с 17 марта действует строгий карантин, при котором запрещены межобластные и междугородные перевозки. С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.

В городах должны находиться одновременно не более 10 человек в маршрутках и такси.

В троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая одновременно могут ехать до 20 человек.

В Киеве, Днепре и Харькове сегодня закроют метро.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала