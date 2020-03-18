19:36
18 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Карантин в Киеве: полиция взялась за переполненные маршрутки и водителей-нарушителей

      - Читати новину українською

      В Киеве работники полиции начали останавливать переполненные пассажирами маршрутки. В то же время в Днепре, Харькове, Одессе и Львове создадут полицейские мобильные спецгруппы, которые будут проверять количество пассажиров в общественном транспорте.

      Во всех остальных регионах эту работу будут проводить патрульные полицейские. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, сообщает пресс-центр Нацполиции.

      Актуально Карантин в Украине: кто будет контролировать пассажиров в маршрутках и трамваях

      По его словам, все полицейские, которые несут службу на улицах городов и сел, будут проводить информационную работу. Также он призвал руководителей профильных предприятий и предпринимателей, предоставляющих услуги пассажирских перевозок, с пониманием отнестись к временным запретам.

      Обратите внимание! Несмотря на запрет в Украине все еще ездят переполненные маршрутки, а люди в транспорте – без масок. Подробнее – по ссылке.

      Сегодня водителя-нарушителя правоохранители поймали на улице Братиславской, что в Деснянском районе Киева.


      Полиция остановила нарушителя-водителя в Киеве / Фото dtp.kiev.ua

      Обращение главы Нацполиции к украинцам: смотрите видео

      Ограничения в работе транспорта во время карантина: основное

      • В Украине с 17 марта действует строгий карантин, при котором запрещены межобластные и междугородные перевозки. С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.
      • В городах должны находиться одновременно не более 10 человек в маршрутках и такси.
      • В троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая одновременно могут ехать до 20 человек.
      • В Киеве, Днепре и Харькове сегодня закроют метро.


      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

      На Львовщине 24 человека госпитализировали с подозрением на коронавирус
      сегодня
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Транспорт Новости Киева МИД Украины Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:01 Карантин в Украине: как работает "Новая почта"
      Ярослав Голобородько
      сегодня , 18:00 Работа из дома может быть эффективной: советы от компании Google
      Блог Медіа
      сегодня , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: преимущества облачной платформы для украинского бизнеса
      17 марта , 16:14 Первые шаги в покере: как найти свою "коронку" и заработать
      сегодня , 10:32 Дезинфекция квартиры от вирусов: действенные советы
      Ростислав Струтинський
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук