Карантин в транспорте Киева: что делать с масками, которых нет

С 18 марта в Киеве ввели ряд ограничений по пользованию общественным транспортом. Так, пассажиров в салоне должно быть не более 10 – все обязательно в масках. Как это будут контролировать и где людям брать средства защиты, поскольку в аптеках они отсутствуют, – пока четко не понятно. Сайт 24 канала попытался разобраться в ситуации.

Что известно об ограничениях?

Первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник на брифинге 17 марта отметил, что столичный транспорт ограничивает количество пассажиров в общественном транспорте 10 лицами. При этом количество маршрутов или подвижного состава наземного транспорта увеличиваться не будет.

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Относительно масок – с 18 марта допуск к пассажирскому транспорту будет исключительно в них. "Без них пассажиров не будут допускать", – подчеркнул Николай Поворозник.

Что же с масками в столичных аптеках?

Их нет. Иногда в сети появляются фото с упаковками, которые продают за бешеную сумму. Однако мы промониторили веб-сайты ряда аптек – сейчас ситуация одинаковая.

Масок в аптеках нет в наличии

Об отсутствии масок часто предупреждают сразу при входе в аптеку или цепляют записку на витрине.



Записка на входе в одну из аптек Киева / 24 канал

Отсутствие защитных средств признал и сам Николай Поворозник в эфире 112-го канала:

Ну нет масок. Масок сегодня нет нигде в Украине. Сейчас перенастраиваем производство для того, чтобы они появились. На сегодня нет в Германии, Австрии, их в свое время не было в Китае и тому подобное. Надо выходить из ситуации. Первый, лучший, совет – оставаться дома эти две недели. Чтобы самому не подвергнуться опасности и не стать переносчиком болезни.

Впоследствии первый заместитель председателя КГГА уже же отметил, что видел марлевую повязку в одной из центральных аптек, правда за 25 гривен – дорого. На другой случай, по его словам, такие маски нужно изготовлять самим, если есть такая необходимость.

Он пояснил – это ограничения вводятся не для того, чтобы кого-то заставить надеть маску. Сейчас важно избежать пиковых нагрузок на медицинские структуры.

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"Мы это видим на примере Италии сейчас. Проблема в том, что в один момент заболело очень большое количество людей. А медицинская система не может принять одновременно такое количество пациентов. Поэтому на сегодня у врачей стоит выбор: чтобы подключить к аппарату этого пациента, нужно кого-то отключить. Чтобы не допустить таких ситуаций, мы должны соблюдать эти меры", – рассказал Поворозник.

Мэр Киева Виталий Кличко в свою очередь сообщил, что из резервного фонда уже выделили 10 млн гривен на закупку масок. Прежде всего они пойдут в больницы, коммунальные предприятия, сферы обслуживания. Потом – в аптеки. Мэр столицы заверил: на следующей неделе маски уже будут в продаже.



Как правильно носить маску / Инфографика 24 канала

Для маршрутчиков ограничения не выгодны: не будут ли оставаться дома?

Если говорить о частных маршрутных такси, у них есть контракт, подписанный на несколько лет с городом. Там прописано количество автомобилей на маршруте, график движения. И они этого контракта должны придерживаться.

Кто будет контролировать ситуацию и какие санкции?

По словам Николая Поворозника, механизм контроля – это полиция. Если будет превышение количества лиц, полиция будет останавливать и проводить минимум профилактическую беседу и с водителями, и с пассажирами. Пока так.

Но все меняется динамично. Существует как административная, так и уголовная ответственность за такого рода действия. Поэтому, при заражении кого-либо, если докажут, это уже – уголовная ответственность, в зависимости от последствий.



Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

Как сейчас действует ограничение количества пассажиров в транспорте?

Никак. Теперь все, что изменилось для киевлян – из-за закрытия метро наземный транспорт переполнен, а на остановках в час пик – толпы людей. Пассажиров в масках – немного. Почти все водители – без средств защиты. Здесь стоит напомнить также про не слишком хорошую традицию украинцев передавать деньги за проезд из рук в руки. А это особенно опасно, поскольку вирус может распространяться через наличные.

Переполненный транспорт в Киеве 18 марта / 24 канал, соцсети (Лариса Крит, Olga Zalozna, Юлия Коваль, Киев Оперативный)

Стоит отметить, что вопрос как добраться работникам к рабочим местам сейчас лежит на плечах руководителей. Город обеспечивает развозку только для рабочих стратегически важных предприятий. Также не ограничено передвижение собственным транспортом. Однако все же самый лучший выход для каждого – по возможности, придерживаться рекомендаций и оставаться дома.