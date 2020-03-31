Карантин в Украине: как государство сможет усложнить работу аграриям

Дальнейшие ограничения, направленные на то, чтобы предотвратить распространение на территории Украины коронавируса COVID-19, создают риск введения дополнительных мер, которые усложнят работу производителей сельскохозяйственной продукции.

Такое мнение в комментарии 24 каналу высказал юрист юридической компании Esquires Виктор Залетин.

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Пока запрещена работа лишь на тех предприятиях и организациях, деятельность которых предусматривает прием посетителей: общественного питания (ресторанов, кафе), торгово-развлекательных центров, других заведений развлекательной деятельности, фитнес-центров, заведений культуры, торгового и бытового обслуживания населения. Деятельность АПК не прекращена, чтобы избежать продовольственного кризиса.

Вместе с тем, по словам юриста, введение чрезвычайной ситуации – лишь предпосылка для введения дальнейших ограничений в связи с карантином. Некоторые из них могут касаться украинского АПК. Поэтому существует риск введения дополнительных мер, что затруднит работу производителей сельскохозяйственной продукции.

Законодательство, по словам Залетина, предусматривает введение следующих мер в зависимости от обстоятельств, которые могут возникнуть.

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1. Согласно статье 37 Кодекса гражданской безопасности Украины биологическая защита населения, животных и растений включает:

своевременное выявление факторов и очага биологического заражения, его локализацию и ликвидацию;

прогнозирование масштабов и последствий биологического заражения, разработки и внедрения своевременных мер;

ограничительные противоэпидемические мероприятия, обсервации и карантин;

дезинфекционные мероприятия в очаге заражения, обеззараживания субъектов хозяйствования, животных и санитарной обработки населения;

другие меры биологической защиты в зависимости от сложившейся ситуации.

Биологическая защита населения, животных и растений дополнительно включает установление противоэпидемического, противоэпизоотического и протиепифитотичного режимов и их соблюдение субъектами хозяйствования.

2. Положение о функциональной подсистеме защиты сельскохозяйственных животных и растений единой государственной системы предотвращения и реагирования на чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера указывает, что в зависимости от масштабов и особенностей чрезвычайной ситуации, которая прогнозируется или возникла уполномоченные органы могут устанавливать один из следующих режимов:

режим повышенной готовности – при существенном ухудшении производственно-промышленного, химического, биологического (бактериологического), состояния;

режим действия чрезвычайной ситуации – при реальной угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и реагировании на них;

режим ддействия чрезвычайного положения вводится в Украине или на отдельных территориях в порядке, определенном Конституцией и Законом "О чрезвычайном положении".

3. Также в связи с карантином могут усилиться меры, предусмотренные статьей 7 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения". В частности – лабораторные исследования с безвозмездным изъятием образцов, принудительное отстранении от работы инфицированных работников или работников, которые контактировали с инфицированными.

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4. Отдельные нормы касающиеся животных и производителей животной продукции. Закон Украины "О защите населения от инфекционных болезней" указывает, что защита населения от инфекционных болезней, общих для животных и людей (зооантропонозных инфекций), обеспечивается проведением ветеринарно-санитарных, противоэпизоотических, профилактических и противоэпидемических мероприятий при уходе за животными, производства, переработки и реализации продукции животноводства, соблюдением всеми хозяйствующими субъектами требований ветеринарных, санитарно-гигиенических и санитарно-противоэпидемических правил и норм, а также контролем местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления за их соблюдением.

Юридические лица, независимо от форм собственности, обеспечивают проведение профилактических дезинфекционных мероприятий в жилых, производственных и других помещениях и на земельных участках, которые им принадлежат. Также могут проводить профилактические медицинские осмотры.

Закон также обязывает проводить дезинфекционные мероприятия в местах, где находились инфицированные лица.

Если подтвердится риск переноса вируса животными, по закону "О ветеринарной медицине" введут такие меры:

проведение исследований и изоляция инфицированных животных;

изоляция больных животных и закрытие мощностей (объектов), где обнаружено присутствие болезни;

запрет или ограничение перемещения животных;

запрет перемещения за пределы инфицированных мощностей (объектов) любых товаров, средств ухода за животными, сопутствующих объектов и навоза;

убой животных;

изъятие и безопасное уничтожение туш животных, погибших или убитых, и других товаров или навоза в случае невозможности их обезвреживания обычными методами очистки и дезинфекции;

осуществление специальных ветеринарно-санитарных мероприятий в инфицированной, буферной зонах и зоне наблюдения;

запрет организации ярмарок, рынков, выставок, аукционов, публичных или иных мероприятий с привлечением животных, а также функционирования площадок для торговли животными;

запрет или ограничение осуществления случки животных;

вакцинация, клинические обследования и лечение животных;

ограничения перемещения лиц, которые были в контакте с инфицированными животными и животными, относительно которых есть подозрение, что они инфицированы, или с другими товарами или навозом от инфицированных животных;

закрытие и блокировка подходов к инфицированным зонам;

дезинфекция, дератизация, дезинсекция животноводческих помещений, загонов для скота, дворов, пастбищ, мест водопоя и других мест, где содержатся инфицированные животные или животные, в отношении которых есть подозрение, что они инфицированы, а также сопутствующих объектов, находившихся в контакте с ними.

5. Не обойдут риск введения дополнительных мер в связи с карантином и производители растительной продукции. В частности, согласно Закону "О карантине растений" производителей могут обязать:

предоставлять государственным фитосанитарным инспекторам в определенных законом случаях беспрепятственно доступ к объектам регулирования на любой стадии производства, переработки или обращения для проведения инспектирования, проверки документации и отбора образцов от объектов регулирования для признания их фитосанитарного состояния;

способствовать проведению карантинных мероприятий в карантинных и прилегающих к ним зонах в случае выявления карантинных организмов.

Перечень регулируемых вредных организмов не содержит коронавирус, поэтому пока оснований усиленных проверок растительной продукции пока нет.

6. Согласно положению о государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре стоит ждать посещения должностными лицами государственной санитарно-эпидемиологической службы Минздрава.

Производители сельскохозяйственной продукции не могут повлиять на возможные варианты распространения и мутаций вируса, а также на решения правительства. Однако, для минимизации негативного влияния карантина на производство:

Превентивно обеспечивать безопасность работников и производства;

Максимально пользоваться предоставленными государством льготами;

Инициировать уменьшение размера арендной платы за землю или производственные помещения;

Продумать маркетинговые мероприятия для увеличения объемов реализации продукции;

По возможности перепрофилировать производство под актуальные потребности населения.

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Напомним, по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации с целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса.



Чрезвычайная ситуация: что надо знать / инфографика 24 канала