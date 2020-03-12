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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 ОБВАЛ ЦЕН НА НЕФТЬ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      Карантин в Украине: что будет с поездами, самолетами и другим транспортом – объяснение Криклия

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      Криклий объяснил нюансы карантинных мероприятий из-за коронавируса / Коллаж 24 канала

      ВООЗ провозгласила в мире пандемию коронавируса, а украинское правительство 11 марта ввело на три недели ряд ограничений на проведение массовых мероприятий. Как это решение повлияет на работу транспорта – пояснил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

      "Правительством сегодня принято решение ограничить массовые мероприятия с участием более 200 человек и ввести карантин в учебных заведениях", – написал Криклий на своей странице в фейсбуке. 

      Подробнее По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится

      Как повлияет решение правительства о карантине на работу транспорта в Украине

      • Общественный транспорт. В работе общественного транспорта в городах ограничений не будет.
      • Железнодорожный транспорт. Отправка пассажирских поездов будет происходить по расписанию.
      • Работа вокзалов. Поезда будут дополнительно санитарно обрабатывать, также будут дезинфицировать вокзалы. В местах наибольшего пользования – не реже, чем раз в час. 
      • Работа аэропортов. Аэропорты в Украине будут работать в обычном режиме, но усилят меры дезинфекции.
      • Укрпочта будет доставлять пенсии и выплаты в обычном режиме

      В правительстве уверяют:

      • На вокзалах и в аэропортах есть необходимые средства индивидуальной защиты и специальные помещения, куда будут отправлять людей с симптомами для проверки подозрения на коронавирус.
      • В международных аэропортах измеряют температуру пассажиров и спрашивают о самочувствии перед началом пограничного и таможенного оформления рейсов.
      • На других пунктах пропуска на государственной границе также делают температурный скрининг. Людей, которые въезжают с эпидемически опасных территорий, будут брать на учет.

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      Реакция на карантин в Италии

      10 марта в Италии ввели жесткие карантинные мероприятия. Украинское Министерство инфраструктуры предложило Госавиаслужбе рекомендовать украинским авиакомпаниям временно остановить рейсы в эту страну на период действия карантина.

      Важно! Что делать пассажирам, рейсы которых отменили, а также пассажирам, которые имеют билеты на рейсы в страны, в которые не рекомендуют лететь из-за COVID-19.

      Таким людям необходимо обращаться в отделы работы с клиентами соответствующих авиакомпаний. Их контакты и информация о правах пассажиров в случае задержки, отмены и отказа в перевозке доступны на сайте Госавиаслужбы.

      коронавирус
      Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала

      По всей Украине ввели карантин из-за коронавируса: что изменится
      11 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Карантин в Украине 2020 Коронавирус Covid-19 Новости Украины
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