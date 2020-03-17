Как будет работать "Новая почта" во время карантина в Украине: график работы отделений
В условиях карантина, который действует на территории всей Украины, служба доставки "Новая почта" продолжит свою работу. Впрочем из-за закрытия торговых центров, в крупных городах в некоторые отделения не будет доступа, поэтому все посылки будут перенаправляться.
Наша компания и дальше будет поддерживать украинцев и доставлять все необходимое, в том числе продукты питания, медицинское оборудование, защитные материалы, дезинфицирующие и антисептические средства и т. п, заверили в "Новой почте".
Важно Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин
Изменения коснутся отделений службы в 7 городах, а также двух отделений в Одесской области. В целом изменения произойдут в работе следующих отделений:
Одесса:
- отделение №84 – все посылки будут перенаправлены на отделение №90;
- отделение №93 – все посылки будут перенаправлены на отделение №28;
- отделение №77 – все посылки будут перенаправлены на отделение №26;
- отделение №42 – все посылки будут перенаправлены на отделение №94.
Одесская область:
- отделение №5 в Черноморске – все посылки будут перенаправлены на отделение №2;
- отделение №3 в Белгород-Днестровском – все посылки будут перенаправлены на отделение №1.
Львов:
- отделение №77 – все посылки будут перенаправлены на отделение №55;
- отделение №78 – все посылки будут перенаправлены на отделение №69.
Черкассы:
- отделение №22 – все посылки будут перенаправлены на отделение №15;
- отделение №14 – все посылки будут перенаправлены на отделение №2.
Киев:
- отделение №322 – все посылки будут перенаправлены на отделение №150;
- отделение №138 – все посылки будут перенаправлены на отделение №149;
- отделение №261 – все посылки будут перенаправлены на отделение №318;
- отделение №164 – все посылки будут перенаправлены на отделение №67.
Интересно McDonald's закрывается на карантин: где можно заказать еду ресторана
Херсон:
- отделение №19 – все посылки будут перенаправлены на отделение №6.
Винница:
- отделение №35 – все посылки будут перенаправлены на отделение №23;
- отделение №25 – все посылки будут перенаправлены на отделение №14;
- отделение №22 – все посылки будут перенаправлены на отделение №7;
- отделение №36 – все посылки будут перенаправлены на отделение №16.
Луцк:
- отделения №6 и №23 – все посылки будут перенаправлены в другие отделения после согласования с клиентами.
Мы создали безопасное пространство доставки для наших клиентов и сотрудников. Все отделения "Новой почты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств,
– заверили в службе доставки.
Таким образом, все другие отделения будут работать в обычном режиме, а компания будет пытаться придерживаться рекомендаций по поводу требуемого расстояния между людьми в очереди.
Что известно о карантине в Украине? Предварительно он должен действовать до 3 апреля. На это время ограничено движение общественного транспорта, а также железнодорожное и авиационное сообщение как внутри, так и снаружи страны.
Кроме того, ограничения касаются работы торговых центров, спортивных залов, кафе и ресторанов. Все они должны быть закрыты, разрешается только приготовление пищи на вынос.