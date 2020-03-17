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      Как будет работать "Новая почта" во время карантина в Украине: график работы отделений

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      В условиях карантина, который действует на территории всей Украины, служба доставки "Новая почта" продолжит свою работу. Впрочем из-за закрытия торговых центров, в крупных городах в некоторые отделения не будет доступа, поэтому все посылки будут перенаправляться.

      Наша компания и дальше будет поддерживать украинцев и доставлять все необходимое, в том числе продукты питания, медицинское оборудование, защитные материалы, дезинфицирующие и антисептические средства и т. п, заверили в "Новой почте".

      Важно Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин

      Изменения коснутся отделений службы в 7 городах, а также двух отделений в Одесской области. В целом изменения произойдут в работе следующих отделений:

      Одесса:

      • отделение №84 – все посылки будут перенаправлены на отделение №90;
      • отделение №93 – все посылки будут перенаправлены на отделение №28;
      • отделение №77 – все посылки будут перенаправлены на отделение №26;
      • отделение №42 – все посылки будут перенаправлены на отделение №94.

      Одесская область:

      • отделение №5 в Черноморске – все посылки будут перенаправлены на отделение №2;
      • отделение №3 в Белгород-Днестровском – все посылки будут перенаправлены на отделение №1.

      Львов:

      • отделение №77 – все посылки будут перенаправлены на отделение №55;
      • отделение №78 – все посылки будут перенаправлены на отделение №69.

      Черкассы:

      • отделение №22 – все посылки будут перенаправлены на отделение №15;
      • отделение №14 – все посылки будут перенаправлены на отделение №2.

      Киев:

      • отделение №322 – все посылки будут перенаправлены на отделение №150;
      • отделение №138 – все посылки будут перенаправлены на отделение №149;
      • отделение №261 – все посылки будут перенаправлены на отделение №318;
      • отделение №164 – все посылки будут перенаправлены на отделение №67.

      Интересно McDonald's закрывается на карантин: где можно заказать еду ресторана

      Херсон:

      • отделение №19 – все посылки будут перенаправлены на отделение №6.

      Винница:

      • отделение №35 – все посылки будут перенаправлены на отделение №23;
      • отделение №25 – все посылки будут перенаправлены на отделение №14;
      • отделение №22 – все посылки будут перенаправлены на отделение №7;
      • отделение №36 – все посылки будут перенаправлены на отделение №16.

      Луцк:

      • отделения №6 и №23 – все посылки будут перенаправлены в другие отделения после согласования с клиентами.

      Мы создали безопасное пространство доставки для наших клиентов и сотрудников. Все отделения "Новой почты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств,
      – заверили в службе доставки.

      Таким образом, все другие отделения будут работать в обычном режиме, а компания будет пытаться придерживаться рекомендаций по поводу требуемого расстояния между людьми в очереди.

      Что известно о карантине в Украине? Предварительно он должен действовать до 3 апреля. На это время ограничено движение общественного транспорта, а также железнодорожное и авиационное сообщение как внутри, так и снаружи страны.

      Кроме того, ограничения касаются работы торговых центров, спортивных залов, кафе и ресторанов. Все они должны быть закрыты, разрешается только приготовление пищи на вынос.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Новости Украины Карантин в Украине 2020 Новая почта
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