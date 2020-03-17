Как будет работать "Новая почта" во время карантина в Украине: график работы отделений

В условиях карантина, который действует на территории всей Украины, служба доставки "Новая почта" продолжит свою работу. Впрочем из-за закрытия торговых центров, в крупных городах в некоторые отделения не будет доступа, поэтому все посылки будут перенаправляться.

Наша компания и дальше будет поддерживать украинцев и доставлять все необходимое, в том числе продукты питания, медицинское оборудование, защитные материалы, дезинфицирующие и антисептические средства и т. п, заверили в "Новой почте".

Важно Во всей Украине с 17 марта ввели усиленный карантин

Изменения коснутся отделений службы в 7 городах, а также двух отделений в Одесской области. В целом изменения произойдут в работе следующих отделений:

Одесса:

отделение №84 – все посылки будут перенаправлены на отделение №90;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №90; отделение №93 – все посылки будут перенаправлены на отделение №28;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №28; отделение №77 – все посылки будут перенаправлены на отделение №26;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №26; отделение №42 – все посылки будут перенаправлены на отделение №94.

Одесская область:

отделение №5 в Черноморске – все посылки будут перенаправлены на отделение №2;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №2; отделение №3 в Белгород-Днестровском – все посылки будут перенаправлены на отделение №1.

Львов:

отделение №77 – все посылки будут перенаправлены на отделение №55;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №55; отделение №78 – все посылки будут перенаправлены на отделение №69.

Черкассы:

отделение №22 – все посылки будут перенаправлены на отделение №15;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №15; отделение №14 – все посылки будут перенаправлены на отделение №2.

Киев:

отделение №322 – все посылки будут перенаправлены на отделение №150;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №150; отделение №138 – все посылки будут перенаправлены на отделение №149;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №149; отделение №261 – все посылки будут перенаправлены на отделение №318;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №318; отделение №164 – все посылки будут перенаправлены на отделение №67.

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Херсон:

отделение №19 – все посылки будут перенаправлены на отделение №6.

Винница:

отделение №35 – все посылки будут перенаправлены на отделение №23;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №23; отделение №25 – все посылки будут перенаправлены на отделение №14;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №14; отделение №22 – все посылки будут перенаправлены на отделение №7;

– все посылки будут перенаправлены на отделение №7; отделение №36 – все посылки будут перенаправлены на отделение №16.

Луцк:

отделения №6 и №23 – все посылки будут перенаправлены в другие отделения после согласования с клиентами.

Мы создали безопасное пространство доставки для наших клиентов и сотрудников. Все отделения "Новой почты" оснащены дезинфекторами, защитными масками, перчатками. В отделениях постоянно проводится уборка всех поверхностей с помощью дезинфицирующих средств,

– заверили в службе доставки.

Таким образом, все другие отделения будут работать в обычном режиме, а компания будет пытаться придерживаться рекомендаций по поводу требуемого расстояния между людьми в очереди.

Что известно о карантине в Украине? Предварительно он должен действовать до 3 апреля. На это время ограничено движение общественного транспорта, а также железнодорожное и авиационное сообщение как внутри, так и снаружи страны.



Кроме того, ограничения касаются работы торговых центров, спортивных залов, кафе и ресторанов. Все они должны быть закрыты, разрешается только приготовление пищи на вынос.