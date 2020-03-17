Карантин в Украине: кто будет контролировать пассажиров в маршрутках и трамваях

Ограниченное количество пассажиров в общественном транспорте, в частности в троллейбусах, трамваях и маршрутках, будет контролировать водитель. Если же будут возникать конфликтные ситуации, полиция будет оперативно вмешиваться в каждый такой случай.

Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, с полицейскими сейчас проводят соответствующий инструктаж.

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Полиция также обещает обеспечить правопорядок на местах возникновения конфликтов, которые могут возникнуть между водителем и пассажирами.

Общественный транспорт является одним из мест наибольшего риска. Поэтому полиция будет как можно жестче контролировать пассажирские перевозки.

Ограничения в работе транспорта во время карантина: главное

В Украине с 17 марта действует строгий карантин, при котором запрещены межобластные и междугородные перевозки. С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.

В городах в маршрутках и такси должны находиться одновременно не более 10 человек.

В троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая одновременно могут ехать до 20 человек.

В Киеве, Днепре и Харькове сегодня закроют метро.

Отметим, что сегодня, несмотря на запрет, очевидцы во многих городах Украины постоянно фиксировали нарушения ограничения количества пассажиров в общественном транспорте. Подробнее почитать о таких случаях можно по ссылке.



Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала