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      Карантин в Украине: кто будет контролировать пассажиров в маршрутках и трамваях

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      Ограниченное количество пассажиров в общественном транспорте, в частности в троллейбусах, трамваях и маршрутках, будет контролировать водитель. Если же будут возникать конфликтные ситуации, полиция будет оперативно вмешиваться в каждый такой случай.

      Об этом во время брифинга рассказал заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко. По его словам, с полицейскими сейчас проводят соответствующий инструктаж.

      Актуально В Киеве, Харькове и Днепре закрывают метро

      Полиция также обещает обеспечить правопорядок на местах возникновения конфликтов, которые могут возникнуть между водителем и пассажирами.

      Общественный транспорт является одним из мест наибольшего риска. Поэтому полиция будет как можно жестче контролировать пассажирские перевозки.

      Ограничения в работе транспорта во время карантина: главное

      • В Украине с 17 марта действует строгий карантин, при котором запрещены межобластные и междугородные перевозки. С 12:00 18 марта запрещены железнодорожные, авиа, автобусные междугородние пассажирские перевозки.
      • В городах в маршрутках и такси должны находиться одновременно не более 10 человек.
      • В троллейбусах, автобусах, вагонах трамвая одновременно могут ехать до 20 человек.
      • В Киеве, Днепре и Харькове сегодня закроют метро.

      Отметим, что сегодня, несмотря на запрет, очевидцы во многих городах Украины постоянно фиксировали нарушения ограничения количества пассажиров в общественном транспорте. Подробнее почитать о таких случаях можно по ссылке.

      карантин
      Что запрещено в Украине во время карантина / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Новости политики Новости Киева Метро Транспорт
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