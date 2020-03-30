Карантин в Украине: почему дорожают грузовые перевозки

В связи с распространением пандемии коронавируса, подорожали почти все виды перевозок, что повлияет на стоимость импортных товаров в магазинах.

Об этом 24 каналу сообщил совладелец группы логистических компаний Zammler Виктор Шевченко.

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Скачок цен произошел в марте. Поскольку Китай начал восстанавливать свою производственную активность, увеличился спрос на грузовые отправления, соответственно сформировался дефицит мест и поднялась стоимость,

– сказал он.

Также, по его словам, в компании отмечают задержки процедур оформления товаров в портах из-за соблюдения санитарно-гигиенических правил безопасности. "Режим здесь схож с маркетами и аптеками: соблюдение дистанции, пребывание в комнате не более 1-го человека и т.д.", – отметил Шевченко.

Как сообщили в компании, тарифы на морской фрахт выросли в среднем на 150-200$ / TEU (TEU – двадцатифутовый эквивалент (от англ. Twenty-foot equivalent unit) – условная единица измерения емкости грузовых транспортных средств, – "24").

Выросли в цене и перевозки авиационным транспортом. По словам Шевченко, грузы, перевозимые ранее пассажирскими рейсами, пока доставляются грузовыми самолетами. Соответственно, мест для грузоотправок не хватает. Авиакомпании, которые продолжают выполнять рейсы в Украину грузовыми самолетами, подняли тарифы.

К примеру, сейчас доставка 2700 кг товара из Шанхая будет стоить ориентировочно 10$/кг. То есть около $27 тыс. Ранее – максимум 4,50$/кг, то есть доставка того же груза стоила бы $12 150. В этом случае стоимость выросла более чем вдвое,

– сказал он.

К тому же, по его словам, бронировать место для отправления сейчас нужно за несколько дней до вылета, тарифы же предоставляются в режиме "на сегодня".

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Что касается автомобильных международных перевозок грузов, то тарифы выросли в среднем на 40-50%. В Zammler это связывают с дефицитом транспорта в Европе, а также повышенным ажиотажем – получатели пытаются пополнить запасы продуктов. Дефицит транспорта также провоцируют большие очереди в пунктах пропуска. Вместе с тем, например, в Италии большинство получателей не работает, товаропоток практически остановлен.

Грузовые автомобильные перевозки по территории Украины существенных изменений в связи с эпидемией не претерпели. Сейчас в компании отмечают небольшой спад объемов – до 10%.

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В складской логистике заметен рост складских товарных запасов жизненно необходимых товаров (продуктовая группа, медикаменты, запчасти, комплектующие, мобильная связь) на 10-12%. А также сокращение запасов товаров других сегментов на 15-17%.

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Напомним, по всей территории Украины введен режим чрезвычайной ситуации с целью предотвратить распространение эпидемии коронавируса.

Чрезвычайная ситуация: что нужно знать / Инфографика 24 канала